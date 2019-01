Hardgainer-Trainingsplan: So klappt Muskelaufbau als Hardgainer in 8 Wochen

63 Kilo. Meine Mahlzeiten sind alle hochkalorisch, sie bestehen jedoch nicht nur aus Fast Food. Angesagt sind Fisch oder Fleisch, dazu gibt’s wahlweise Reis oder Nudeln und ein wenig Grünzeug. Kalorien zähle ich nicht — ich esse einfach so viel wie möglich.

Training mit Muskelkater-Garantie 62 Kilo. Muskelkater ist kein Ausdruck mehr für das, was ich mit mir herumschleppe. Dafür verantwortlich: zahlreiche Kniebeugen-Varianten, Bankdrücken und Rudern. Das Training macht Spaß, doch das physische Nachbeben knockt mich förmlich aus.

Kollege Christian nahm in 8 Wochen 7 Kilo Muskelmasse zu

Christian vorher: 60 Kilo bei 177 Zentimeter © Walter Fey

4 Kilo mehr Muskelmasse

64 Kilo. 4 Kilo in 3 Wochen — wow! Das Mehr an Masse macht sich vor allem an meinen Oberschenkeln bemerkbar. Ein paar Jeans habe ich schon aussortiert.

Was ist ein gesunder Snack als Zwischenmahlzeit?

65 Kilo. Um Pausen zwischen den Mahlzeiten kurz zu halten, gönne ich mir jetzt reihenweise Snacks, aber nie ungesunde — also: Avocado statt Kartoffelchips, Walnüsse statt Pommes und Protein- statt Schokoriegel.

Was motiviert am meisten?

66 Kilo. Auch den Kumpels fallen meine Zuwächse auf. Das pusht! Noch eine Woche weiter so. Ob da wohl noch mehr geht?

7 Kilo mehr Muskelmasse

67 Kilo. Mit stolzgeschwellter Brust steige ich auf die Waage. Gespannt starre ich aufs Display, ob dort die 7 erscheint. Tut sie — zwar nur als zweite Ziffer, aber auch mit "nur" 7 Kilo mehr Muskeln kann ich mehr als gut leben.

Mein Fazit: Viel essen war am schwierigsten

Krafttraining ist schon hart, aber massig zu spachteln, ist noch viel härter. Zum Glück hat sich bei mir in den 8 Wochen ein Timer installiert: Etwa alle 2 Stunden verlangt mein Körper Nachschub. Und mit welchen Lebensmitteln ich ihn am besten betanke, weiß ich nun auch. So knacke ich bald die 70 Kilo!