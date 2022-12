Anzeige Jethelm Kaufberatung Der beste Jethelm für dein Zweirad

Warme, sonnige Tage mit milden Temperaturen sind bei Motorsportlern besonders beliebt. Auf dem herausgeputzten Motorrad durch die Natur fahren und sich den Wind um die Nase wehen lassen, das ist Lebensqualität. Für solche Momente auf dem zweirädrigen Gefährt ist ein Jethelm genau das Richtige. Der populäre Helm eignet sich sowohl für Fahrten auf einem Roller, als auch auf dem Moped oder Motorrad. Aufgrund seiner offenen Bauart bietet der Helm den perfekten Kompromiss zwischen Sicherheit, Tragekomfort und Freiheit. In diesem Ratgeber erfährst du alle wichtigen Details, die beim Kauf eines Jethelms berücksichtigt werden sollten. So findest du im Handumdrehen den idealen Jethelm für deine Bedürfnisse.

Was ist ein Jethelm?

Ein Jethelm ist ein offener Helm ohne Kinnteil. Dadurch ist das Gesicht völlig frei, während Kopf, Ohren und Stirn bedeckt sind. Gegenüber geschlossenen Helmen haben Jethelme einige Vorteile. Ein besonders großer Pluspunkt ist zum Beispiel, dass man als Brillenträger die Brille recht komfortabel unterbringen kann. Zusätzlich ermöglicht die offene Bauweise eine gute, offene Sicht in alle Richtungen. Die offene Bauweise ist besonders für den normalen Straßenverkehr gut geeignet. Werden gerne Höchstgeschwindigkeiten auf Autobahnen erzielt, sollte der Kauf eines Jethelms nochmals überdacht werden. Willst du den Jethelm besonders stilecht tragen, dann ist ein Modell mit Brille genau das Richtige für dich. Praktischer für den Alltag ist allerdings ein Jethelm mit Visier.

Worauf muss ich beim Kauf eines Jethelms achten?

Du hast deine Entscheidung getroffen und möchtest einen Jethelm kaufen, weißt aber bei der großen Auswahl noch nicht genau welchen? Wir helfen dir weiter. Beim Kauf eines Jethelms sollten nämlich einige Dinge beachtet werden, da die Jethelme sich teilweise deutlich voneinander unterscheiden. Neben Passform, Optik und Gesamtgewicht spielt natürlich auch der Verschluss des Helms eine große Rolle. Gerade wer regelmäßig unterwegs ist und Handschuhe trägt, der sollte auf ein einfaches und leichtes Schnellverschlusssystem setzen.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Komfort, Ausstattung und Sicherheit sind. Insgesamt können 5 Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Komfort

Der Komfort spielt bei einem Jethelm eine große Rolle. Fängt der Helm nämlich schon nach wenigen Minuten an zu drücken, macht der Ausflug auf deinem Motorrad definitiv keinen Spaß mehr. Aus diesem Grund haben wir für dich geschaut, welche Jethelme über ein komfortables Innenfutter verfügen. Das sorgt nicht nur für eine optimale Passform, sondern reduziert Fahrgeräusche und verringert unangenehme Schweißbildung an heißen Tagen.

Ausstattung

Die Ausstattung deines zukünftigen Jethelms solltest du nicht unterschätzen. Kleinigkeiten machen hier definitiv den Unterschied. So ist es zum Beispiel extrem praktisch, wenn das Innenfutter herausnehmbar ist und gewaschen werden kann. Antibakterielle Stoffe verhindern unangenehme Gerüche und sind häufig besonders hautverträglich. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal, was für den ein oder anderen von Vorteil sein kann, sind spezielle Lautsprechertaschen, die im Bereich der Ohren verbaut sind.

Sicherheit

Beim Thema Sicherheit spielt natürlich die Qualität des Helmes eine große Rolle. Denn werden günstige Materialien bei der Herstellung verwendet, die schlecht verarbeitet wurden, ist der Schutz im Falle eines Sturzes nicht besonders hoch. Je hochwertiger also der Helm, desto mehr Sicherheit kann er dir bieten.

Diese Jethelme haben wir für dich verglichen:

Empfehlung der Redaktion LS2 Airflow L Jethelm (Black Matt,M (57/58)) Jetzt zu Amazon von LS2 49,90€ Der praktische Jethelm Moderner Jethelm mit Quick Release System und Anti-Graffio-Behandlung gegen UV-Strahlung, sowie mit einem Schnellverschlusssystem.

Bei diesem Jethelm handelt es sich um ein klassisches Modell mit Quick Release System. Dadurch kann der Helm ganz einfach und schnell aus- und angezogen werden. Eine hochwertige Anti-Graffio-Behandlung sorgt durch die UV-Resistenz für die nötige Langlebigkeit des Materials. Die inneren Polster sind herausnehmbar und waschbar, um für eine einfache Reinigung zu sorgen.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Polycarbonat

Verschluss: Jugulariaverschluss

Inkl. Visier: ✅

Innenfutter herausnehmbar: ✅

Gewicht: 950 g

Preis-Tipp Motorradhelm Motorrad Roller Jet Helm Scooter Homologiert Avio Visor Mattschwarz L Jetzt zu Amazon von A-Pro 34,15€ Der klassische Jethelm Polycarbonat-Jethelm mit klarem Visier, abnehmbaren Wangenpolstern und antibakteriellem Futter für einen hohen Hygienestandard.

Dieser klassische Jethelm wurde mit einem Anti-Scratch-Visier ausgestattet. Die Wangenpolster sind abnehmbar und können ganz einfach gewaschen, getrocknet und wieder eingesetzt werden. Das antibakterielle Innenfutter verhindert eine Ausbreitung von Bakterien im Innenraum des Helms. Die Kombination aus mikrometrischer Schließung und Anti-Scratch-Visier machen den Helm perfekt für den Alltag.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐

Material: Polycarbonat

Verschluss: Jugularisverschluss

Inkl. Visier: ❌

Innenfutter herausnehmbar: ✅

Gewicht: 1.350 g

Dieser Jethelm bietet einen angenehmen Schutz. Die Kombination aus robustem Design und komfortabler Ausstattung eignet sich perfekt für den Alltag. Das schlichte, matt schwarze Retro-Design passt für jedes zweirädrige Gefährt. Das klare Visier in Kombination mit einem Ratschenverschluss bietet optimalen Komfort bei der Bedienung. Dank des Komfort-Innenfutters werden Fahrgeräusche reduziert und Schweißbildung verringert.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff

Verschluss: Jugularisverschluss

Inkl. Visier: ✅

Innenfutter herausnehmbar: Keine Angabe

Gewicht: 1.180 g

Dieser stylische Jethelm erfüllt sämtliche Regelungen der UNECE und trägt das ECE-Siegel. Dadurch ist er für den gesamten europäischen Straßenverkehr zugelassen. Dank des Click-n-Secure-Schellverschlusssystems kann der Helm einhändig geöffnet und geschlossen werden. Das Innenfutter ist antibakteriell und kann teilweise herausgenommen werden. Außerdem wirkt es unangenehmen Gerüchen entgegen und ist besonders hautverträglich.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Keine Angabe

Verschluss: Schnellverschluss

Inkl. Visier: ✅

Innenfutter herausnehmbar: ✅

Gewicht: 1.150 g

Dieser Jethelm ist DOT-zertifiziert und darf in den meisten europäischen Ländern im öffentlichen Straßenverkehr genutzt werden. Dank des praktischen Schnellverschlusssystems kann der Helm sogar beim Tragen von Handschuhen einfach geöffnet oder geschossen werden. Das Innenfutter ist antibakteriell und kann entnommen werden. Der Helm ist besonders leicht und schmiegt sich angenehm an die Kopfform an.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Polycarbonat

Verschluss: Schnellverschluss

Inkl. Visier: ❌

Innenfutter herausnehmbar: ✅

Gewicht: 1.050 g

Dieser Jethelm besitzt das Aussehen eines halben Helms mit dem Komfort eines Dreiviertel-Helms. Die leichte Verbundschale in verschiedenen EPS-Größen sorgt für individuelle Passform. Der langlebige Maulkorb ist mit einem herausnehmbaren Futter ausgestattet, das bei Bedarf gewaschen werden kann. Die praktischen Lautsprechertaschen ermöglichen einen noch größeren Komfort auf dem Motorrad.

Komfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Verschluss: Keine Angabe

Inkl. Visier: ❌

Innenfutter herausnehmbar: ✅

Gewicht: 1.910 g

Schützen Jethelme beim Motorradfahren?

Grundsätzlich gilt: Jede Kopfbedeckung ist besser als keine. Ein hochwertiger Jethelm schützt definitiv beim Motorradfahren. Der ganze Stirn-, Hinterkopf- und Ohrenbereich ist gut abgepolstert und wird im Falle eines Sturzes genauso wie bei anderen Helmen perfekt geschützt. Der größte Unterschied zu einem Integralhelm ist, dass die Kinnpartie frei ist. Das ist der Kompromiss, der mehr Freiheit bringt. Gleichzeitig wird allerdings bei einem Sturz die Kinnpartie nicht geschützt.

Was machen Jethelme so besonders?

Jethelme sind die abgespeckte Version eines Integralhelms. Im Grunde fehlt hier lediglich die Kinnpartie, wodurch ein deutlich freieres Fahrgefühl entsteht. Dadurch sind die Jethelme besonders bei Roller- und Mopedfahrern beliebt, bei denen es nicht primär um hohe Geschwindigkeiten geht, sondern mehr um das Fahrgefühl. Ein Jethelm eignet sich auch besonders gut für den Alltag und bietet auch für Brillenträger den größtmöglichen Komfort.

Wie reinige ich einen Jethelm?

Ein Jethelm kann genauso wie jeder andere Motorradhelm von Straßenstaub und Insekten mithilfe eines weichen Tuchs befreit werden. Das Innenfutter kann zusätzlich bei manchen Helmen herausgenommen und separat gewaschen werden. Sind die Innenpolster fest verklebt, dann kannst du mit Seifenlauge und einem damit getränkten Schwamm die Polster vorsichtig reinigen.

Ausfahrten auf einem motorisierten Zweirad befreien Körper und Geist! Wer besonders großen Wert auf das Freiheitsgefühl beim Motorradfahren setzt, der bevorzugt einen Jethelm. Durch die offene Kinnpartie spürt man den Wind im Gesicht und fühlt die Kraft der Natur. Ein Jethelm ist der optimale Kompromiss zwischen Freiheit und Sicherheit. Dieser Ratgeber hilft dir, den passenden Jethelm für deine individuellen Bedürfnisse zu finden.