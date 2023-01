Anzeige Tischtennisschläger Kaufberatung Die besten Tischtennisschläger für Anfänger und Fortgeschrittene

Tischtennis ist für jeden heutzutage ein Begriff. Das Spiel bietet eine perfekte Mischung aus Bewegung, Koordination und Konzentration und trainiert sowohl den Kopf als auch den kompletten Bewegungsapparat. Wer allerdings schonmal einen alten Schläger in der Hand hatte, der weiß genau wie schwer man sich bei dem Spiel tun kann. Ein guter Tischtennisschläger verbessert sowohl die Schlagkraft als auch die Kontrolle über den Ball. Wer also regelmäßig Tischtennis spielen möchte und den Fortschritt nicht durch einen schlechten Schläger begrenzen will, für den ist es definitiv an der Zeit einen neuen Schläger auszuprobieren. Welches Modell für dich das richtige ist, erfährst du in diesem Ratgeber.

Welche Merkmale sollte ein guter Tischtennisschläger besitzen?

Gute Tischtennisschläger sind für ein variables Spiel ausgelegt. Dabei geht es nicht nur um ständigen Angriff und starke Schläge, sondern auch mal um eine defensive Spieltaktik, bei der auch ein Block oder ein gezielter leichter Schlag gewählt werden können. Daher ist für die meisten Sportler eher ein Allround-Schläger das Mittel der Wahl. Für Fortgeschrittene und Profis gibt es spezielle Offensivschläger, die gerade an Turnieren genutzt werden. Die klassischen Tischtennis-Fertigschläger, die wir alle kennen, sollten einen guten Spin und eine gute Kontrolle mit sich bringen, um im Spiel perfekt zu performen. Auch die Geschwindigkeit des Schlägers spielt eine große Rolle, wenn es um das Tempo geht, mit dem der Ball den Schläger verlässt. Dadurch wird es dem Gegner erschwert, die Bälle noch zu erwischen.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Tischtennisschlägers achten?

Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, die Auswahl an Tischtennisschlägern ist riesig. Niveau, Geschwindigkeit, Spin und Kontrolle machen bei verschiedenen Modellen den Unterschied. Zudem musst du dich für eine sogenannte Schwammstärke und eine Griffform entscheiden. Besonders wichtig ist, dass der Tischtennisschläger zum eigenen Spielstil passt, daher sollte die Wahl wohlüberlegt getroffen werden. Ziel ist es, die Kontrolle über den Ball zu verbessern, damit du dein Können perfekt auf den Ball übertragen kannst.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Qualität, Zubehör und Grip sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Qualität

Die Qualität des Schlägers entscheidet sowohl über die Performance des Schlägers als auch über die Langlebigkeit des Materials. Als Anfänger spielt die Qualität keine so große Rolle. Wenn du allerdings schon die Basics beherrschst und dein Können auf die nächste Stufe heben möchtest, dann empfehlen wir dir einen Schläger zu kaufen, mit dem du auch noch in den nächsten Jahren zufrieden bist und der deinen Erwartungen entspricht.

Zubehör

Auf dem Markt finden sich unterschiedliche Sets an Tischtennisschlägern. Diese können sowohl mehrere Schläger als auch verschiedene Bälle beinhalten. Je nachdem, wie du schon ausgestattet bist, ergibt weiteres Zubehör Sinn. Auch Ersatzbälle oder Ersatzschläger sind durchaus sinnvoll.

Grip

Der Grip oder auch Spin eines Tischtennisschlägers bestimmt darüber, wie viele Rotationen der Tischtennisschläger erzeugen kann. Wer also gerne offensiv spielt und die Bälle so anschneidet, dass sie im Bogen fliegen oder beim Aufprall in verschiedene Richtungen wegspringen, der sollte großen Wert auf einen guten Grip legen.

Diese Tischtennisschläger haben wir für dich verglichen

Dieser Tischtennisschläger eignet sich für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Die Tischtennisschläger sind wasserdicht, stoßfest, stabil und äußerst langlebig. Durch den leicht klebrigen Gummi findet der Ball während dem Spiel perfekten Halt, um angeschnitten zu werden. Im Set befinden sich drei Tischtennisschläger und ein Tischtennisball.

Qualität: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐

Material: Gummi

Gewicht: 165 g

Geeignet für: Anfänger, Fortgeschrittene, Profis

Lieferumfang: 3 x Tischtennisschläger, 1 x Ball, 1 x Tasche

Inkl. Tragetasche: ✅

Dieser perfekt ausbalancierte Tischtennisschläger kombiniert Komfort und Effektivität im Spiel. Gerade wenn es um das Erzeugen von Ballrotationen und Beschleunigung geht, dann ist er genau das Richtige. Er zeichnet sich zusätzlich durch einen sehr guten Ballsprung, eine sehr gute Spinnanahme im Angriffsspiel und eine hohe Langlebigkeit aus. Mit diesem Tischtennisschläger ist der Spaß im Spiel garantiert.

Qualität: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐

Material: Kunststoff, Gummi

Gewicht: 410 g

Geeignet für: Anfänger, Fortgeschrittene

Lieferumfang: 2 x Tischtennisschläger, 3 x Tischtennisbälle, 1 x Tischtennishülle

Inkl. Tragetasche: ✅

Empfehlung der Redaktion AB-6000 6 Star Profi Ping Pong Paddel für Indoor und Outdoor Tischtennis mit Tragetasche Jetzt zu Amazon von AirBlades 68,10€ Der ergonomische Tischtennisschläger Tischtennisschläger mit glattem Griff, hochwertigem Schwamm und umgekehrtem Gummi für eine perfekte Ballkontrolle.

Dieser Tischtennisschläger wurde mit einem ergonomischen Griff ausgestattet und ist sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Der Schläger besteht aus drei Schichten Holz. Eine Schicht Ayous-Holz in der Mitte und zwei Außenschichten Limba-Holz für eine angenehme und stabile Handhabung, die von Topspin-Spielern geschätzt wird.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐

Material: Holz, Gummi

Gewicht: 194 g

Geeignet für: Anfänger, Fortgeschrittene

Lieferumfang: 1 x Schläger, 1 x Tasche

Inkl. Tragetasche: ✅

Wenn du deine Tischtennis-Skills auf das nächste Level heben möchtest, dann wird dir dieses Tischtennis-Paddel-Set dabei helfen. Dank der robusten Konstruktion und dem dicken, ITTF-zugelassenen Gummi hebt der Tischtennisschläger sich deutlich von anderen Modellen ab. Dank einer Spinrate von 93 bietet der Schläger eine einzigartige Kontrolle im Spiel und dreht Bälle mit Leichtigkeit an.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Holz, Gummi

Gewicht: 604 g

Geeignet für: Fortgeschrittene, Profis

Lieferumfang: 2 x Tischtennisschläger, 1 x Tasche

Inkl. Tragetasche: ✅

Material-Tipp Stiga Pro Carbon Tischtennis Schläger Jetzt zu Amazon von Stiga 146,00€ Der professionelle Tischtennisschläger Hochwertiger Performance-Level-Tischtennisschläger mit Carbon-Technologie für noch mehr Power und Geschwindigkeit im Spiel.

Dieser Tischtennisschläger kombiniert Leichtigkeit, Geschwindigkeit und perfekte Kontrolle. Dank des ITTF-zugelassenen Gummis kann dieser Schläger auch an Turnieren verwendet werden. Die Carbon-Technologie im Inneren sorgt für ein extrem geringes Gewicht mit maximaler Stabilität. Der Perfomance-Level-Tischtennisschläger ist besonders für fortgeschrittene Spieler zu empfehlen.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Carbon, Gummi, Holz

Gewicht: 159 g

Geeignet für: Fortgeschrittene, Profis

Lieferumfang: 1 x Tischtennisschläger

Inkl. Tragetasche: ❌

Diese Tischtennisschläger verfügen über einen schweißabweisenden Griff und wurden aus fünf Lagen splitterfreiem Holz gefertigt. Der hochwertige Gummi-Belag sorgt für den optimalen Spielkomfort von Anfängern und Fortgeschrittenen. Das Set beinhaltet vier stabile Tischtennisschläger und acht ABS-Tischtennisbälle, sowie eine praktische Tragetasche für unterwegs.

Qualität: ⭐⭐⭐

Zubehör: ⭐⭐⭐⭐⭐

Grip: ⭐⭐⭐⭐

Material: Holz, Gummi

Gewicht: 861 g

Geeignet für: Anfänger, Fortgeschrittene

Lieferumfang: 4 x Tischtennisschläger, 8 x Bälle, 1 x Tasche

Inkl. Tragetasche: ✅

Welcher Tischtennisschläger eignet sich für welchen Spieler?

Auf dem Markt lassen sich besonders drei verschiedene Tischtennisschläger-Arten unterscheiden. Zum einen defensiven Tischtennisschläger mit gut kontrollierbaren Belägen, die ein kontrolliertes Abblocken von Spin-Bällen ermöglichen. Offensive Tischtennisschläger ermöglichen harte Schläge mit starken Rotationen und werden gerne in Wettkämpfen genutzt. Für den normalen Freizeitspieler eignen sich die Tischtennis-Fertigschläger, die eine Mischung aus beiden Schlägertypen kombinieren.

Welche Tischtennisschläger sind für Turniere zugelassen?

Nicht jeder Tischtennisschläger ist für ein Turnier zugelassen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei der Belag. Dieser sollte ITTF-zugelassen sein. Außerdem muss eine Seite des Belags schwarz sein. Größe, Form und Gewicht des Schlägers sind beliebig.

Was ist der Unterschied zwischen einem Profi- und einem Hobby-Tischtennisschläger?

Hobby-Tischtennisschläger findet man in der Regel in jedem Baumarkt oder Kaufhaus. Die Beläge bestehen hier meistens aus einem Noppen-Gummi ohne Schwamm. Das verwendete Holz ist nicht sehr hochwertig und bietet kaum Stabilität. Bei professionellen Schlägern bestehen die Schläger aus verschiedenen Holzschichten. Der Belag liegt auf einem Schwamm und ist dadurch deutlich weicher, wodurch sich der Ball viel besser kontrollieren lässt.

Tischtennis ist nicht nur gesund für den Körper, sondern hält auch geistig fit. Wer regelmäßig trainiert, der sollte sein Können nicht durch einen schlechten Schläger begrenzen. Moderne Schläger kombinieren geringes Gewicht mit perfekter Stabilität und Top-Eigenschaften, um schnelle Bälle zu kontrollieren. Mit unserem Ratgeber findest du schnell den passenden Tischtennisschläger für deine individuellen Ansprüche.