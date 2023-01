Dartscheibe Kaufberatung Klassische und elektronische Dartscheiben für gelungene Spielrunden zu Hause

Dart gehört zu den beliebtesten Wurfspielen, die in den eigenen vier Wänden gespielt werden können. Besonders beliebte Spielvarianten sind zum Beispiel die Spielmodi 301, 501, Cricket oder Shanghai. Während in Gaststätten eher große elektronische Spielvarianten mit Soundeffekten zu finden sind, wird bei Wettkämpfen und auch zu Hause eher auf klassische Dartscheiben geworfen. Wer einmal einen Blick auf den Markt geworfen hat, wird schnell feststellen, dass verschiedene Modelle zur Auswahl stehen. Damit du schnell die richtige Dartscheibe findest, haben wir verschiedene Modelle miteinander verglichen.

Was ist eine Dartscheibe?

Eine Dartscheibe ist eine kreisrunde Scheibe, auf die mit Stahl- oder Kunststoffpfeilen geworfen wird. Je besser die Spieler zielen und werfen, desto mehr Punkte können sie erreichen. Die meisten wissen vermutlich noch, dass die Mitte getroffen werden muss, um eine möglichst hohe Punktzahl zu bekommen. Das ist aufgrund der geringen Größe des Bull’s Eye von gerade mal 13 Millimetern auch nicht so einfach. Manchmal kann hier auch ein bisschen Glück helfen. Rund um das Bull's Eye befindet sich das Outer Bull und anschließend das Single Target Little. Wer noch nicht ganz so geübt ist, hat hier Chancen gute Punkte zu erzielen. Hier liegt die Wertung in den Zahlen, die außen an der Dartscheibe befestigt sind.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Dartscheibe achten?

Du bist bereits auf der Suche nach einer geeigneten Dartscheibe, weißt aber noch nicht genau, welche die richtige für dich ist? Dann bist du hier genau richtig. Damit du schnell eine geeignete Dartscheibe findest, solltest du nämlich auf einige Dinge beim Kauf achten. Gerade wenn du noch Anfänger bist und keine eigenen Pfeile und weiteres Zubehör besitzt, dann ergibt es Sinn ein Set zu kaufen, in dem bereits alles enthalten ist. Bei den klassischen Dartscheiben ist es so, dass kein elektronisches Zählsystem enthalten ist. Hier wird viel Wert auf eine hochwertige Scheibe gelegt, bei der die Pfeile möglichst präzise und zuverlässig stecken bleiben. Bei den handelsüblichen Kunststoffscheiben mit viel Elektronik, kommt es doch häufig zum Abprallen der Darts, was im Spielverlauf sehr ärgerlich sein kann. Aus diesem Grund solltest du auf eine hochwertige Verarbeitung Wert legen, wenn du lange Spaß am Spielen haben möchtest.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Qualität, Ausstattung und Montage sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Qualität

Günstige Modelle werden gerne aus Kork oder Kunststoff gefertigt. Wer Wert auf Langlebigkeit und reibungslose Spielverläufe legt, der bevorzugt Bristle oder Sisal. Wenn du also bereit bist, ein wenig zu investieren, wirst du definitiv mehr Spaß am Dartspiel haben. Gerade Sisal oder hochwertiges EVA verzeiht auch den ein oder anderen Wurf, der nicht optimal ausgeführt wurde.

Ausstattung

Bei der Ausstattung unterscheiden sich die verschiedenen Modelle. Hier findest du Dartscheiben mit einem extra breiten Rand (damit Fehlwürfe nicht in der Wand stecken bleiben), einer drehbaren und abnehmbaren Zahlenscheibe, verzinktem Stahlspinnendraht sowie einem Klammer-freien Bull's Eye, um das Abprallen der Pfeile zu verhindern. All diese Ausstattungsmerkmale erhöhen den Spielkomfort.

Montage

Wer direkt loslegen möchte, der will nicht erst nochmal in den Baumarkt fahren und geeignetes Montagematerial besorgen müssen. Aus diesem Grund haben wir für dich geprüft, ob die Dartscheibe direkt einsatzbereit ist. Je mehr Sterne wir vergeben haben, desto weniger Material benötigst du für den Start.

Diese Dartscheiben haben wir für dich verglichen

Zubehör-Tipp Dartscheibe Steeldart Dartscheibe mit Schutzring Dartscheibe Kork Steeldartscheibe Dartscheibe Profi mit Pfeilen 6 Dartpfeile Jetzt zu Amazon von Seydrey 89,99€ Die ausgezeichnete Dartscheibe Dartscheibe in hochwertigem Design aus leichtem EVA-Material, mit einer Abwurflinie und 12 Flights sowie einem Spitzenschärfer.

Diese Dartscheibe hat einen Durchmesser von 45 Zentimeter und ein Klammer-freies Bullauge. Dadurch verringert sich die Chance eines Abprallers und das Treffer-Potenzial erhöht sich. Mithilfe des drehbaren Zahlenrings können die Zahlen unabhängig der Scheibe bewegt werden. Der Dartfangring besteht aus leichtem EVA-Material, das weich und geruchsneutral ist. Der breite Rand fängt die Pfeile auf, die die Scheibe verfehlt hätten.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: EVA

Größe: 54,9 x 13 x 47,5 cm

Gewicht: 5,81 kg

Punktetafel: ❌

Lieferumfang: 1 x Dartscheibe, 6 x Stahl-Darts, 12 x Flights, 1 x Abwurflinie (Sticker), 1 x Spitzenschärfer, 2 x Flights-Schützer

Diese Dartscheibe wurde aus selbstheilenden Sisal-Fasern hergestellt. Dadurch bilden sich die Löcher der Dartpfeile mit der Zeit zurück, damit neue Dartpfeile immer wieder den perfekten Halt finden. Der verzinkte Stahlspinnendraht und das Klammer-freie Bull’s Eye helfen, Abprallen und Ablenkungen zu reduzieren. Der Zahlenring kann ganz einfach abgenommen oder gedreht werden.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Sisal

Größe: 45,72 x 45,72 x 3,81 cm

Gewicht: 4,13 kg

Punktetafel: ❌

Lieferumfang: 1 x Dartscheibe, 6 x Dartpfeile, 1 x Metermaß, 1 x Abwurflinie

Dieses klassische Dart-Set in Turnier-Größe misst einen Durchmesser von 45,7 Zentimetern. Dank der hochwertigen Herstellung aus robusten Sisal-Borstenfasern ist die Langlebigkeit der Dartscheibe garantiert. Mithilfe der Punktetafel können die Spielstände genau dokumentiert werden. Auf dieser Dartscheibe kann sowohl mit Stahlspitzen als auch mit Softdarts trainiert werden.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Sisal

Größe: 45,09 x 3,81 x 45,09 cm

Gewicht: 4,45 kg

Punktetafel: ✅

Lieferumfang: ‎1 x Cricket-Tafel, 3 x Dartpfeile mit Stahlspitze, 1 x League Pro Bristle Dartscheibe, Kreide, Montagezubehör

Box-Tipp Viper by GLD Products Versteck Hideaway Dartscheibe und Schrank mit Stahlspitze, schwarz, Einheitsgröße Jetzt zu Amazon von Viper 97,19€ Die attraktive Dartscheibe Große Dartscheibe mit extra dünnem Profil in schönem Schrank-Design für eine unkomplizierte Aufhängung und mehr Sicherheit für deine Wand.

Mit diesem tollen Dart-Set bist du bestens ausgestattet. Dank des praktischen Schrank-Designs kannst du deine Wände von fehlerhaften Dartwürfen schützen. Diese Dartscheibe verfügt über eine zweiseitige, hochdichte Spiral-Dartscheibe aus Papier, mit traditionellen Dartpfeilen. Im Set sind sowohl der Schrank, die Dartscheibe, zwei Sets Starterpfeile sowie Montagematerial enthalten.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Keine Angabe

Größe: 53,3 x 5,4 x 54,6 cm

Gewicht: 5,81 kg

Punktetafel: ✅

Lieferumfang: 1 x Schrank mit Dartscheibe, 4 x Dartpfeile, 1 x Montagematerial

Bei dieser Dartscheibe ist alles enthalten, was du für einen erfolgreichen Start benötigst. Auch das benötigte Montagematerial wird im Set direkt mitgeliefert. Damit die Pfeile auch immer scharf und spitz bleiben, findest du im Set einen Spitzen-Schärfer und zwei Flights-Schützer. Die Abwurflinie wird auf den Boden geklebt. Dadurch bleibt für jeden Teilnehmer der Abwurf gleich.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Sisal

Größe: 45 x 45 x 4 cm

Gewicht: Keine Angabe

Punktetafel: ❌

Lieferumfang: 1 x Dartscheibe KESSER, 21 x Flights in 7 unterschiedlichen Farben, 9 x Hochpräzise Pfeile, 1 x Spitzenschärfer, 2 x Flight-Schützer, 1 x Montagematerial, 1 x Startlinie, 1 x Betriebsanleitung

Premium-Tipp Winmau Blade 5 Dartscheibe Jetzt zu Amazon von WINMAU 104,35€ Die professionelle Dartscheibe Hochwertige Dartscheibe mit reduziertem Klingenwinkel sowie erhöhter Zugfestigkeit des Sektordrahtes für einen besseren Halt der Darts.

Diese Dartscheibe zeichnet sich besonders durch eine hohe Qualität aus. Die moderne Dartboard-Technologie mit Blade-Draht-System ermöglicht eine zusätzliche Scoring-Fläche von neun Quadratmillimeter bei den Doppeln und sechs Quadratmillimeter bei den Dreiern. Um das Scoring-Potenzial zu erhöhen, wurden die dynamischen Sektordrähte zusätzliche verdünnt. Die Karbondiffusionstechnologie sorgt für eine ultraharte Oberfläche sowie verbesserte Leistung und Langlebigkeit.

Qualität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Montage: ⭐⭐⭐

Material: Keine Angabe

Größe: ‎45,09 x 45,09 x 3,81 cm

Gewicht: 4,85 kg

Punktetafel: ❌

Lieferumfang: 1 x Winmau Blade 5 Dartscheibe

Mit welcher Dartscheibe spielen die Profis?

Professionelle Dartspieler spielen mit den klassischen, nicht elektronischen Dartscheiben. Diese werden in der Regel aus afrikanischem Sisal-Material gefertigt, welches sehr robust und langlebig ist. Außerdem finden hier die Pfeile perfekten Halt und bleiben in der Regel immer stecken.

Wie weit entfernt steht man von einer Dartscheibe beim Spielen?

In den Spielregeln wird die Abwurfdistanz genaustens definiert. Sie beträgt exakt 237 Zentimeter. Wer nicht für einen Wettkampf trainiert, sondern nur zum Spaß spielt, kann hier natürlich auch variieren.

Aus welchem Material besteht eine Dartscheibe?

Aus welchem Material eine Dartscheibe hergestellt wird, hängt ganz vom Hersteller ab. Günstige Modelle werden gerne aus Kork oder sogar Kunststoff hergestellt. Beim klassischen Dart wird eher auf Material wie Bristle oder Sisal gesetzt. Besonders gut halten die Steeldart-Pfeile in Sisal. Sisal ist bekannt für seine fehlerverzeihenden Eigenschaften, wenn man mit genug Power wirft. Gerade bei Dartscheiben bewahrheitet sich der Spruch: "Wer billig kauft, kauft zweimal".

Dart ist ein beliebtes Wurfspiel, was den Geist fit hält und die Hand-Augen-Koordination verbessert. Wer regelmäßig übt, wird schnell feststellen, wie die Treffsicherheit steigt. Eine gute Dartscheibe ermöglicht einen angenehmen Spielfluss und verhindert das Abprallen von Dartpfeilen. Mit unserem Ratgeber findest du schnell die passende Dartscheibe für deine individuellen Ansprüche.