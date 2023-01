Cityroller Kaufberatung Welchen Cityroller soll ich kaufen?

Mit einem Cityroller bist du schnell und zügig unterwegs. Die Kombination aus geringem Gewicht und robuster Bauweise hat sich in den letzten Jahren durchgesetzt. Wir zeigen dir die Top-Modelle.

In der Stadt können einem manche Strecken unheimlich weit erscheinen, gerade wenn man diese täglich zu Fuß zurücklegen muss. Ein Fahrrad kommt für die meisten nicht infrage, da man häufig absteigen muss oder sogar die Durchfahrt verboten ist. Mit einem Cityroller dagegen kommt man fast überall ohne Problem durch. Die kleinen Tretroller sind in der Regel mit acht Zoll großen Hartgummirollen ausgestattet, die über die meisten Hindernisse perfekt hinweg rollen. Dadurch kannst du deinen Weg durch die Stadt, zur Schule oder zur Arbeit extrem beschleunigen. Viele der modernen Modelle sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsenen erhältlich.

Was ist ein Cityroller?

Ein Cityroller ist ein kleiner Tretroller, der in der Regel aus Aluminium gefertigt ist. Dadurch ist er leicht, robust und langlebig. Die Rollen, die zu Beginn des Cityroller-Hypes noch sehr klein waren, sind heutzutage circa acht Zoll groß und überwinden selbst grobe Kieselsteine. Das verringert die Unfallgefahr enorm. Der wohl wichtigste Vorteil im Vergleich zum Fahrrad ist, dass ein Cityroller faltbar ist. Durch das geringe Packmaß kann er daher ohne Probleme mit in Bus, Zug, U-Bahn oder S-Bahn genommen werden. Die circa vier Kilo lassen sich mithilfe eines Tragegurts auch über längere Strecken relativ komfortabel tragen.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Cityrollers achten?

Du hast dich entschieden und bist auf der Suche nach einem geeigneten Cityroller für dich? Dann bist du hier genau richtig. Die Auswahl ist enorm groß, genauso wie die Unterschiede. Zu Beginn solltest du dich entscheiden, wie stabil der Tretroller sein sollte. Denn hier unterscheiden sich die Roller für Erwachsene und für Kinder enorm. Tretroller für Erwachsene verfügen über maximale Traglasten von über 100 Kilo. Bei Rollern für Kindern liegt die Grenze meist bei maximal 100 Kilo. Das schließt natürlich das zusätzliche Gepäck, welches im Rucksack transportiert wird, mit ein. Je nach Fahrstil solltest du also hier lieber auf Nummer sicher gehen.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Ausstattung, Tragekomfort und Sicherheit sind. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Ausstattung

Die Ausstattung eines Cityrollers bestimmt darüber, wie komfortabel du mit ihm unterwegs bist. Zum einen sollte eine einfache aber sichere Klappvorrichtung integriert sein, damit der Roller platzsparend verstaut und getragen werden kann. Eine Klingel erleichtert den Weg durch die Stadt und ein Ständer das Abstellen des Rollers. Außerdem ergibt es Sinn auf einen höhenverstellbaren Lenker zu achten, gerade wenn der Roller von unterschiedlich großen Personen genutzt wird.

Tragekomfort

Der Tragekomfort ergibt sich aus genau drei Dingen. Zum einen aus einem möglichst geringen Packmaß, einem geringen Gesamtgewicht und zu guter Letzt aus einem zusätzlichen Tragegurt, um die Arme zu entlasten.

Sicherheit

Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, da das Fahren mit einem Cityroller nicht ganz ungefährlich ist. Daher haben wir bei der Bewertung auf große Rollen, Reflektoren an der Seite und am Lenker sowie ein breites rutschfestes Deck für einen sicheren Stand geachtet.

Diese Cityroller haben wir für dich verglichen

Dieser moderne Klappscooter muss lediglich aufgeklappt und verriegelt werden und schon kann die Fahrt beginnen. Der Cityroller wiegt knapp unter 4,5 Kilogramm und kann in drei Schritten zusammengeklappt und überall hin mitgenommen werden. Die maximale Traglast liegt bei 200 Kilogramm und ist daher sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene geeignet.

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium

Maße: 35,56 x 12,7 x 81,28 cm

Höhenverstellbar: ✅

Inkl. Tragegurt: ❌

Tragkraft: 200 kg

Premium-Tipp HUDORA Big Wheel GS 205 Scooter, lila - Tret-Roller - 14748 Jetzt zu Amazon von HUDORA 119,00€ Der justierbare Cityroller Cityroller aus hochwertigem Aluminium mit Hinterradreibungsbremse, Klappmechanismus, verstellbarem Lenker und praktischem Umhängegurt für noch mehr Tragekomfort im Alltag.

Dieser Cityroller wurde aus hochwertigem Aluminium hergestellt und ist dadurch äußerst robust und leicht. Mithilfe des justierbaren Umhängegurts kann der Roller nach dem Zusammenklappen ganz einfach über der Schulter getragen werden. Außerdem verfügt der Roller über einen praktischen Ständer und Reflektoren an Lenker und Deck, um die Sichtbarkeit im Straßenverkehr zu erhöhen.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium

Maße: 99 x 12 x 29 cm

Höhenverstellbar: ✅

Inkl. Tragegurt: ✅

Tragkraft: ‎100 kg

Dieser Cityroller wurde von Eltern hergestellt und soll Kinder und Jugendliche ermutigen mehr nach draußen zu gehen und während der Bewegung auch Spaß zu haben. Er eignet sich perfekt, um zu Schule zu fahren oder mit Freunden einen Ausflug zu machen. Das extra breite und rutschfeste Deck bietet auch bei feuchten Bedingungen zuverlässigen Halt. Die wärmebehandelten Bremsen garantieren ein zuverlässiges Bremsverhalten.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium, Legierter Stahl

Maße: 83,82 x 33,53 x 12,7 cm

Höhenverstellbar: ✅

Inkl. Tragegurt: ✅

Tragkraft: Keine Angabe

Dieser moderne Cityroller überzeugt durch die Acht-Zoll-Räder, das extra breite Deck und den höhenverstellbaren Lenker. Daher kann der Roller schon von Kindern ab acht Jahren und Erwachsenen bis maximal 100 Kilogramm Gesamtbelastung genutzt werden. Das ultraleichte Design ermöglicht einen leichten Transport in Bus, Bahn oder Auto und wird zusätzlich durch den Tragegurt erleichtert.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium

Maße: 93,98 x 12,7 x 96,52 cm

Höhenverstellbar: ✅

Inkl. Tragegurt: ✅

Tragkraft: 100 kg

Dieser Stunt-Roller ist besonders leicht, langlebig und mit hochwertigen Komponenten ausgestattet. Er überzeugt besonders durch die Fuzion PRO X-3 Upgrades, die normalerweise nur in teuren Rollern zu finden sind. Der Cityroller wurde so konzipiert, dass er Anfängern einen leichten Fortschritt ermöglicht, aber auch fortgeschrittenen Fahrern eine Umsetzung der Tricks erleichtert.

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐

Material: Aluminium, Stahl

Maße: ‎69,22 x 10,16 x 80,65 cm

Höhenverstellbar: ❌

Inkl. Tragegurt: ❌

Tragkraft: Ca. 110 kg

Dieser Cityroller eignet sich schon für Kinder ab acht Jahren. Egal ob für den Schulweg oder für den ultimativen Spielspaß nach den Hausaufgaben, der Cityroller eignet sich für jedes Kind. Die Kombination aus solider Bauweise und ergonomischem Design ermöglicht maximale Langlebigkeit. Durch die Höhenverstellbarkeit des Lenkers kann der Roller auch von unterschiedlich großen Personen genutzt werden.

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Tragekomfort: ⭐⭐⭐

Sicherheit: ⭐⭐⭐⭐

Material: Aluminium

Maße: 81,28 x 34,8 x 13,72 cm

Höhenverstellbar: ✅

Inkl. Tragegurt: ❌

Tragkraft: Keine Angabe

Welche Größe sollte welcher Cityroller für welche Körpergröße haben?

Damit ein Cityroller gut genutzt werden kann, sollte er die richtige Größe haben. Die modernen Roller verfügen in der Regel über einen höhenverstellbaren Lenker, weshalb die meisten Roller sowohl von Erwachsenen als auch von Kindern genutzt werden können. Damit du auf der sicheren Seite bist, kannst du dich an folgender Faustformel orientieren: Die Gesamthöhe des Cityrollers sollte circa 40 bis 50 Zentimeter geringer als die Körpergröße sein.

Wo kommen Cityroller am besten zum Einsatz?

Ein Cityroller kommt, wie der Name schon sagt, am besten in der Stadt zum Einsatz. Kieswege und Schotterpisten eignen sich nicht für die kleinen Hartgummirollen. Daher ist die Stadt der perfekte Einsatzort für einen Cityroller. Die Kombination aus leichtem Design und hoher Wendigkeit ermöglichen eine hohe Flexibilität.

Wie schnell kann man mit einem Cityroller fahren?

Mit einem normalen Tretroller ist man schon relativ sportlich unterwegs. Auf der Ebene liegt die Geschwindigkeit bei 15 bis 25 km/h. Bergab sind deutlich höhere Geschwindigkeiten möglich. Allerdings sollte hier die Sicherheit an oberster Stelle stehen und nicht unbedacht gehandelt werden, da ein schnelles Bremsmanöver nur schwer möglich ist.

Ein Cityroller ist das perfekte Hilfsmittel, wenn es darum geht, in der Stadt von A nach B zu kommen. Das leichte, faltbare Design in Kombination mit den Hartgummirollen lässt einen zuverlässig und flexibel durch die Stadt düsen. Gleichzeitig bleibt bei dem geringen Packmaß immer die Möglichkeit offen, doch noch den Bus oder die Bahn zu nutzen. Unser Ratgeber wird dir helfen, den passenden Cityroller für deine Anforderungen zu finden.