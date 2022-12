Anzeige Feuerplatte Kaufberatung Die besten Feuerplatten für perfekte Grillergebnisse

Grillen war noch nie so einfach wie mit einer Feuerplatte. Diese Art zu Grillen ist zudem viel gesünder, da kein Fett in die Glut tropft. Finde mit unserem Ratgeber die passende Feuerplatte für deine Grillstelle.

Feuerplatten sind der neuste Trend und ein Must-have für jeden Grillfan. Sie ermöglichen dir, viel gesünder und gleichmäßiger zu grillen als mit herkömmlichen Grills. Dabei spielt es keine Rolle, ob du nur gelegentlich den Grill anwirfst oder ein leidenschaftlicher Grill-Profi bist. Auf einer Feuerplatte lassen sich zahlreiche kulinarische Kreationen wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Süßspeisen zaubern. Dank geschlossener Oberfläche wird verhindert, dass Fett in die Glut tropft, wodurch Schadstoffe oder Ähnliches in das Grillgut gelangen können. Doch nicht nur zum Grillen können Feuerplatten eingesetzt werden. In Kombination mit einer Feuertonne oder einem Feuerfass kannst du dich an kühlen Abenden nach dem Essen aufwärmen, was für einen besonderen Wohlfühlcharakter und Geselligkeit sorgt. In unserem Ratgeber erfährst du, was eine Feuerplatte ist, worauf beim Kauf geachtet werden sollte und was es mit den unterschiedlichen Grillzonen auf sich hat. Zum Schluss warten noch wissenswerte Fragen samt Antworten auf dich.

Was ist eine Feuerplatte?

Eine Feuerplatte ist meist eine runde Platte aus Metall mit einem Loch in der Mitte. Der Durchmesser und die Stärke variieren je nach Produkt. Diese Platte kann über einer Feuerquelle wie zum Beispiel einem Kugelgrill, einer Feuertonne oder -schale platziert werden. Die Metalloberfläche erhitzt sich, wodurch verschiedene Temperaturzonen entstehen. Durch das große Loch in der Mitte können die Flammen entweichen, wodurch das Grillgut rauchige Aromen erhält. Bei manchen Ausführungen wird ein Grilleinsatz mitgeliefert, der sich in dem Loch einsetzen lässt. Durch die hohe Hitze wölbt sich die Feuerplatte und das austretende Fett kann ablaufen, sodass das Grillgut nicht im eigenen Saft schwimmt.

Wie ist eine Feuerplatte aufgebaut?

Sobald Feuerplatten mit Hitze in Verbindung kommen, entstehen verschiedene Grillzonen.

Zone 1: Unmittelbar um das mittig gelegene Loch befindet sich die Zone 1. Hier ist die Hitze am höchsten und daher ideal für ein scharfes Anbraten.

Zone 2: Diese Zone befindet sich zwischen Zone 1 und Zone 3. Dort ist die Temperatur nicht ganz so hoch, weshalb Fisch und Gemüse dort perfekt gebraten werden können.

Zone 3: Der Bereich ganz außen eignet sich hervorragend zum Warmhalten von bereits gegrillten Speisen oder um Getränke zu erwärmen, weil dort die Temperatur am geringsten ist.

Worauf sollte ich beim Kauf einer Feuerplatte besonders achten?

Beim Kauf einer Feuerplatte gibt es ein paar Kriterien, die du berücksichtigen kannst. Sämtliche Feuerplatten sind aus Stahl gearbeitet. Diese haben ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeiten und rosten nicht. Damit die Feuerplatte auf deine Feuerstelle passt, solltest du auf die Größe achten. Je größer eine Feuerplatte ist, desto mehr Personen können sozusagen bekocht werden. Gerade große Platten sind sehr schwer, was die Handhabung erschweren kann. Eine Feuerplatte mit Tragegriffen ist bei diesen Modellen empfehlenswert. Weiterhin unterscheiden sich Feuerplatten in ihrer Materialstärke. Dünnere Feuerplatten heizen sich zwar schnell auf, können dafür aber die Wärme nicht so lange speichern. Welche Grillplatte die perfekte Wahl für dich ist, entscheiden der Einsatzzweck und die persönlichen Ansprüche.

Diese Feuerplatten haben wir für dich verglichen

Die Feuerplatte wird in Deutschland hergestellt und überzeugt durch hervorragende Verarbeitung. Vor dem ersten Benutzen sollte die Feuerplatte eingebrannt werden. Gearbeitet ist die Platte aus fünf Millimeter dickem Stahl, weshalb sie sehr langlebig und strapazierfähig ist. Egal, ob Feuertonne, Feuerfass oder Grill - ihr Einsatzort ist ebenso vielfältig wie die Zubereitungsmöglichkeiten. Erhältlich ist die Feuerplatte in verschiedenen Größen und mit diversem Zubehör.

Besonderheiten: In Deutschland hergestellt, hochwertige Verarbeitung

Tragegriffe: ✅

Geeignet für: Fass, Tonne, Grill

Gewicht: 17,5 kg

Durchmesser: 80 cm

Marke: Grillrost.com Das Original

Material: Stahl

Feuerfest: ✅

Stärke: 5 mm

Die Feuerplatte wird in Deutschland hergestellt und stammt von der Firma mocisa. Der Lochdurchmesser beträgt 20 Zentimeter, die Plattenstärke fünf Millimeter. Dank der integrierten Griffe ist die Platte leicht in der Handhabung. Weitere Highlights sind erstklassige Wärmeleitung, Langlebigkeit und gratfreie Kanten. Zubehör wie Wok-Aufsatz, Abstandshalter und Feuerbox sind separat erhältlich und können mit der Feuerplatte kombiniert werden. Die Platte ist in weiteren Größen erhältlich.

Besonderheiten: Pflegeleicht, in Deutschland hergestellt

Tragegriffe: ✅

Geeignet für: Fass, Tonne, Grill

Gewicht: Keine Angabe

Durchmesser: 80 cm

Marke: mocisa

Material: Stahl

Feuerfest: ✅

Stärke: 5 mm

Premium-Tipp A. Weyck Tools Feuerplatte 100cm 6mm fÃŒr Feuertonnen Kugelgrill Handgriffe #04 Jetzt zu Amazon von A. Weyck Tools 178,00€ Feuerplatte mit Grilleinsatz Multifunktionale Feuerplatte aus Stahl mit einem Durchmesser von 100 Zentimetern und einem Innenloch von 20 Zentimetern.

Das absolute Highlight dieser Feuerplatte ist das mitgelieferte Zubehör. Der Grilleinsatz ermöglicht dir, Fleisch, Fisch und andere Lebensmittel direkt über dem Feuer zuzubereiten. Die Feuerplatte kann auch als Getränkewärmer oder als Ablagefläche genutzt werden. Dank der eingelassenen Löcher kann die Platte einfach transportiert werden. Optional lässt sich die Feuerplatte mit zusätzlichem Zubehör erweitern.

Besonderheiten: Grilleinsatz

Tragegriffe: ✅

Geeignet für: Fass, Tonne, Grill

Gewicht: 34 kg

Durchmesser: 100 cm

Marke: A. Weyck Tools

Material: Stahl

Feuerfest: ✅

Stärke: 6 mm

Die Feuerplatte der Marke satis ist in Deutschland gefertigt und punktet durch gute Verarbeitung. Mit nur elf Kilogramm ist die Feuerplatte aus Stahl besonders leicht und überzeugt zudem mit einem Lochdurchmesser von 20 Zentimetern. Die Grillplatte eignet sich für circa zehn Personen und wird inklusive Grillplatten-Kochbuch ausgeliefert. In diesem findest du leckere Rezepte wie gegrillter Kartoffelsalat, krosse Hähnchen-Pfirsichspieße, thailändischer Thunfischsalat und vieles mehr. Die Platte ist aufgrund ihrer Stärke von drei Millimetern schnell einsatzbereit und leicht im Handling.

Besonderheiten: Inklusive Kochbuch, geringes Eigengewicht

Tragegriffe: ❌

Geeignet für: Fass, Tonne, Grill

Gewicht: 11 kg

Durchmesser: 80 cm

Marke: satis

Material: Stahl

Feuerfest: ✅

Stärke: 3 mm

Allround-Tipp 80 cm Feuerplatte mit Tragegriff 5 mm Grill Plancha Feuerschale Grillplatte Feuertonne Jetzt zu Amazon von WIMI 89,99€ Feuerplatte aus legiertem Stahl Massive Feuerplatte mit einem Lochdurchmesser von 20 Zentimeter und zwei Griffmulden.

Feuerplatte für mehrere Personen, die auf Kugelgrill, Feuertonne und Fass zum Einsatz kommen kann. Die Platte ist widerstandsfähig und begeistert mit einer Stärke von fünf Millimetern. Hergestellt ist sie aus legiertem Stahl, ein Material, das eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit aufweist. Vor dem ersten Benutzen muss die Feuerplatte eingebrannt werden.

Besonderheiten: Hervorragende Wärmeleitfähigkeit

Tragegriffe: ✅

Geeignet für: Grill, Tonne, Fass

Gewicht: 16,9 kg

Durchmesser: 80 cm

Marke: WiMi

Material: Legierter Stahl

Feuerfest: ✅

Stärke: 5 mm

Komfort-Tipp UNUS Grillplatte Bratplatte Feuerplatte Grillzubehör Feuerstelle 60 cm Durchmesser Jetzt zu Amazon von UNUS 79,95€ Feuerplatte mit Lüftungsschlitzen Die Grillplatte ist leicht in der Handhabung und sorgt mit ihren Grilleinsätzen für ein besonderes Geschmackserlebnis.

Komfortable Feuerplatte mit Tragegriff, die in einer weiteren Größe erhältlich ist und durch ihre integrierten Schlitze überzeugt. Dank dieser Aussparungen erhalten Fleisch, Fisch und Gemüse rauchige Aromen. Die Feuerplatte hat eine Stärke von 3,5 Millimetern und ist gegen Korrosion bestens geschützt - ideal für den ganzjährigen Einsatz.

Besonderheiten: Mit festmontiertem Grilleinsatz

Tragegriffe: ✅

Geeignet für: Grill, Tonne, Fass

Gewicht: Keine Angabe

Durchmesser: 60 cm

Marke: UNUS

Material: Metall

Feuerfest: ✅

Stärke: 3,5 mm

Was ist vor dem ersten Benutzen einer Feuerplatte wichtig?

Hast du dich für den Kauf einer Feuerplatte entschieden, gibt es vor dem ersten Benutzen ein paar Dinge, die du berücksichtigen musst. Da eine Feuerplatte nicht aus Edelstahl gearbeitet ist, muss sie beim ersten Mal eingebrannt werden, um sie vor Rost zu schützen. Dafür solltest du circa eine Stunde lang immer mal wieder Sonnenblumenöl auf der Oberseite der Feuerplatte mithilfe eines sauberen Tuchs verteilen. Das Öl wird durch die Hitze zu einer schützenden Patina. Achte darauf, dass deine Hände dabei ausreichend gegen die starke Hitze geschützt sind.

Was sind die Vorteile einer Feuerplatte?

Fett tropft nicht in die Glut, weshalb keine Schadstoffe entstehen können, die über den Rauch in das Grillgut gelangen.

Neben der Zubereitung von Grillgut kann eine Feuerplatte auch als Wärmequelle dienen. So kannst du lange und gemütliche Abende im Freien mit Familie und Freunde genießen.

Das Loch in der Mitte sorgt dafür, dass Grillgut wie Fleisch und Fisch ein angenehmes, leicht rauchiges Aroma erhalten.

Aufgrund ihrer Größe bieten Feuerplatten viel Platz, um verschiedene Speisen zuzubereiten.

Die Anschaffungskosten einer Feuerplatte sind nicht hoch.

Mehrere Personen können gleichzeitig grillen, da die Grillstelle von allen Seiten zugänglich ist.

Feuerplatten sind pflegeleicht und können leicht gereinigt werden.

Wie wird eine Feuerplatte gereinigt?

Die Reinigung der Feuerplatte gestaltet sich unkompliziert. Überreste von Grillgut und Marinade kannst du mit einem Spachtel abkratzen. Keine Sorge, dadurch wird die schützende Patina nicht beschädigt. Nach der Reinigung kannst du die Feuerplatte mit einem Küchentuch abwischen und der nächsten Grillparty steht nichts mehr im Weg.

Nach längerem Benutzen kann es vorkommen, dass in der heißen Zone (Zone 1) die schützende Patina von den Flammen zerstört wird. Das erkennst du daran, wenn sich die Platte an der Stelle verfärbt. Ist das der Fall, kannst du sie erneut mit temperaturbeständigem Pflanzenöl behandeln und die Patina damit auffrischen.

Das Grillen mit einer Feuerplatte macht nicht nur Spaß, sondern ist auch noch gesund, da kein Fett in die Glut gelangt. Ganz egal, ob Steak, saftige Burger, Gemüse, Grillkäse, Tofuwürstchen oder Fisch - auf einer flexibel einsetzbaren Grillplatte lässt sich für jeden Gaumen etwas zaubern. In einer geselligen Runde mit Freunden oder Familie ist die Platte ein absoluter Hingucker und sorgt für tolle Atmosphäre. Welche Grillplatte ideal zu deinen Ansprüchen passt, verraten wir dir in diesem Ratgeber.