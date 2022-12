Anzeige Grillabdeckung Kaufberatung Die besten Grillabdeckungen für deinen Grill

Ganz egal, ob du deinen Grill nur ab und zu anschmeißt oder leidenschaftlicher Grill-Profi bist - der Grill wird in Deutschland gerne das ganze Jahr genutzt. Dabei spielt es keine Rolle, ob Holzkohle-, Gas- oder Elektrogrill. Damit du lange Freude an deinem Grill hast, ist die richtige Pflege unerlässlich. Neben einem umfangreichen Grillzubehör wie Zange, feuerfestem Handschuh und Bürste gehört auch eine Grillabdeckung dazu. Mit dieser speziell entwickelten Haube kann dein Grill ganzjährig im Außenbereich verweilen, ist vor sämtlichen Witterungseinflüssen, vor Verblassungen, kleinen Dellen oder Kratzern und gegen Rost geschützt. Wir haben die Top-Grillabdeckungen miteinander verglichen und präsentieren dir ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Zum Schluss warten häufig gestellte Fragen samt Antworten auf dich, um dir die Entscheidung, welche Grillabdeckung zu deinem Grill passt, zu erleichtern.

Was ist eine Grillabdeckung?

Eine Grillabdeckung ist eine Art Schutzhülle für den Grill und ist aus Polyester oder Oxford-Material hergestellt. Teilweise sind Grillabdeckungen mit einer PU-Schicht überzogen, die Schutz vor UV-Strahlung bietet. Die Grillabdeckungen können mit einer Abdeckplane verglichen werden und ummanteln den Grill komplett, sodass dieser weder verschmutzt noch feucht wird oder anderweitig Schaden nimmt. Über integrierte Gurte und Seilzüge kann die Grillabdeckung am Grill befestigt werden. Bei Nichtgebrauch kann eine Grillabdeckung einfach gereinigt und platzsparend verstaut werden. Je nach Hersteller wird dafür die passende Aufbewahrungstasche mitgeliefert.

Was gibt es beim Kauf einer Grillabdeckung zu berücksichtigen?

Das wichtigste Kaufkriterium bei einer Grillabdeckung ist die Größe. Am besten du misst vor dem Kauf deinen Grill ganz genau aus, damit später der Grill komplett abgedeckt ist. Abdeckhauben für Kugelgrills sind anders geschnitten als welche für Gasgrills. Grillabdeckungen verfügen meist über einen Kordelzug, sodass die Form des Grills erstmal keine große Rolle spielt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Wetterbeständigkeit. Achte beim Kauf auf ein robustes Material, dass Schutz vor UV-Strahlungen, Wasser, Frost und Schmutz bietet. Grillabdeckungen aus Oxford oder Polyester sind dafür gut geeignet und sind zudem atmungsaktiv. Damit die Grillabdeckung auch an Ort und Stelle bleibt, sind Fixiermöglichkeiten wichtig. Ganz egal, ob Gummisaum, Zugleinen oder Klettverschlüsse – hier entscheidet persönlicher Geschmack. Weitere Aspekte, die berücksichtigt werden können sind Farbe, Marke, Griffe und Aufbewahrungstasche. Die jeweiligen Alleinstellungsmerkmale der einzelnen Grillabdeckungen haben wir in unseren Tabellen unter dem Punkt „Besonderheiten" aufgelistet.

Diese Grillabdeckungen haben wir für dich verglichen

Die Grillabdeckung der Firma Weber wurde mit integrierten Klettbändern ausgestattet, welche die Abdeckung an ihrem Platz halten. Sie ist äußerst strapazierfähig und leicht in der Handhabung. Die Grillabdeckhaube wurde speziell für Kugelgrills mit einem Durchmesser von 57 Zentimetern entwickelt. Ganz egal ob UV-Strahlung oder andere Witterungseinflüsse wie Regen oder Schnee - die Abdeckhaube schützt deinen Holzkohlegrill bei jedem Wetter.

Besonderheiten: Atmungsaktiv, Befestigungsgurte

Lieferumfang: Grillabdeckung

Gewicht: 247 g

Größe: 58,4 x 72,4 x 91,5 cm

Marke: Weber

Material: Polyester

Farbe: Grau

Form: Rund

Zubehör: ❌

Die Grillabdeckung in der Farbe Schwarz verfügt über Befestigungsgurte, die sich leicht am Grill befestigen lassen. Dank der mitgelieferten Aufbewahrungstasche kann die Abdeckung bei Nichtgebrauch platzsparend verstaut werden. Die Abdeckung ist UV-beständig, atmungsaktiv und schützt deinen Grill vor Staub, Schmutz, Frost und Wasser.

Besonderheiten: UV-beständig, Griffe, atmungsaktiv, Befestigungsgurte, Aufbewahrungstasche

Lieferumfang: Grillabdeckung, Aufbewahrungstasche

Gewicht: 310 g

Größe: 76 x 66 x 110 cm

Marke: XiXiRan

Material: Polyester

Farbe: Schwarz

Form: Universal

Zubehör: ✅

Diese Grillabdeckung ist mit den meisten Grills kompatibel und lässt sich über einen verstellbaren Kordelzug an die Form des Grills anpassen. Dank des Oxford-Materials mit wasserabweisender Oberfläche ist die Grillabdeckung vor UV-Strahlung geschützt und kann bei Verschmutzung leicht gereinigt werden. Weitere Pluspunkte sammelt die Grillabdeckung durch ihre Reißfestigkeit, strapazierfähigen Stoffgriffe und durch die mitgelieferte Aufbewahrungstasche.

Besonderheiten: Reißfest, UV-beständig, Griffe, atmungsaktiv, Befestigungsgurte, Aufbewahrungstasche

Lieferumfang: Grillabdeckung, Aufbewahrungstasche

Gewicht: 700 g

Größe: 147 x 61 x 117 cm

Marke: UNU

Material: Oxford-Gewebe

Farbe: Schwarz

Form: Universal

Zubehör: ✅

Mit dieser Grillabdeckung lassen sich zahlreiche Grills vor Schmutz, Staub, UV-Strahlung und Wasser schützen. Über einen integrierten Kordelzug passt sie sich automatisch an die Form des Grills an. Geliefert wird die Abdeckung mit einer Aufbewahrungstasche. Dank des ausgeklügelten Klettverschlussdesigns bleibt die Abdeckung an Ort und Stelle.

Besonderheiten: Reißfest, UV-beständig, atmungsaktiv, Befestigungsgurte, Aufbewahrungstasche

Lieferumfang: Grillabdeckung, Aufbewahrungstasche

Gewicht: 440 g

Größe: 145 x 61 x 117 cm

Marke: Senders

Material: Oxford-Gewebe

Farbe: Schwarz

Form: Universal

Zubehör: ✅

Klassik-Tipp Grillabdeckung,Grillabdeckung Wetterfest,Grill Abdeckhaube,Grillabdeckung Gasgrill,Gasgrill Abdeckung,Abdeckplane Grill,Wasserdicht,Winddicht,UV-Beständiges,Reißfest Grill abdeckhaube (145x61x117cm) Jetzt zu Amazon von Nifogo 17,99€ Leicht zu reinigende Grillabdeckung Grillabdeckung aus Nylon-Oxford-Material, die inklusive Tragetasche geliefert wird und deinen Grill vor Witterungseinflüssen schützt.

Die Grillabdeckung ist kompatibel mit den Herstellern Weber, Holland, Jenn Air, Tepro, Brinkmann, Char Broil und Landmann. Dank der Klettbänder kann sie sich an jede Form anpassen. Gefertigt ist die Grillabdeckung aus Nylon-Oxford-Material und hält sämtlichen Witterungseinflüssen stand - und bietet auch Schutz vor UV-Strahlungen. Ist die Grillabdeckung schmutzig, kann sie mit einem Wasserschlauch oder einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Nichtgebrauch kannst du sie in der Transporttasche verstauen.

Besonderheiten: Reißfest, UV-beständig, Befestigungsgurte, Aufbewahrungstasche

Lieferumfang: Grillabdeckung, Aufbewahrungstasche

Gewicht: 450 g

Größe: 145 x 61 x 117 cm

Marke: Nifogo

Material: Nylon-Oxford-Material

Farbe: Schwarz

Form: Universal

Zubehör: ✅

Leicht zu reinigende Grillabdeckung im wasserdichten Design, die mit allen bekannten Grillmarken kompatibel ist. Dank der Klettverschlüsse kann die Abdeckung an die Form des Grills angepasst werden. Die Grillabdeckung ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.

Besonderheiten: Reißfest, UV-beständig, atmungsaktiv, Befestigungsgurte

Lieferumfang: Grillabdeckung

Gewicht: Keine Angabe

Größe: 147 x 61 x 122 cm, 76 x 66 x 109 cm, 132 x 66 x 109 cm, 152 x 71 x 112 cm, 163 x 61 x 122 cm, 183 x 66 x 130 cm

Marke: Grillmann

Material: Polyvinylchlorid

Farbe: Grau, Braun, Schwarz

Form: Universal

Zubehör: ❌

Wie wird eine Grillabdeckung gereinigt?

Eine Grillabdeckung schützt zwar den Grill vor Verschmutzungen, die Abdeckung selbst natürlich nicht, weshalb es wichtig ist, diese immer mal wieder zu reinigen. Vor der Reinigung gilt es auf die Produktbeschreibung des Herstellers beziehungsweise auf die Waschsymbole auf der Seite der Grillabdeckung zu achten. Alle Grillabdeckungen können problemlos mit einem feuchten Tuch oder mit dem Gartenschlauch gereinigt werden. Der Druck beim Wasserschlauch sollte nicht zu hoch sein, damit das Gewebe der Abdeckung keinen Schaden nimmt. Wichtig ist hierbei, dass die Haube anschließend komplett trocknet, um etwaige Schimmelbildung zu vermeiden.

Wie wird eine Grillabdeckung befestigt?

Eine Abdeckhaube darf erst übergestülpt werden, wenn der Grill komplett ausgekühlt ist, ansonsten läufst du Gefahr, dass die Abdeckung schmilzt oder das Brennen anfängt. Am besten, du befestigst die Grillabdeckung so, wie es in der Gebrauchsanleitung vorgegeben ist. Bei den meisten Modellen genügt es, die Abdeckung einfach über den Grill zu ziehen. Sind an der Grillabdeckung Befestigungsgurte integriert, können diese am Grillgestell angebracht werden. Diese verhindern, dass die Abdeckung bei starkem Wind davonfliegt.

Eignet sich eine Grillabdeckung für das ganze Jahr?

Ja, eine Grillabdeckung ist dafür bestimmt, den Grill ganzjährig vor den jeweiligen Jahreszeiten zu schützen. Sie schützt deinen Grill auch vor Kratzern, Flugrost und Dellen. Der Vorteil einer Grillabdeckung ist zudem, dass der Grill so ganzjährig im Außenbereich verweilen kann und keinen Platz im Innenbereich wegnimmt.

Grillabdeckungen sind wetterfest und eine hervorragende Schutzhülle für Gas-, Elektro- und Holzkohlegrills. Damit sie auch bei starkem Wind gut sitzen und nicht davon fliegen, wurden Grillabdeckungen mit Verschlüssen ausgestattet, die sich einfach am Grillgestell befestigen lassen. Grillabdeckungen sind leicht in der Handhabung sowie in der Reinigung und bieten zeitgleich Schutz gegen UV-Strahlung, Schmutz und Flugrost. Es gibt sowohl runde als auch eckige Grillabdeckungen. Mit unserem Ratgeber wirst du garantiert die richtige für deinen Grill finden.