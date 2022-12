Anzeige Fliegenfalle Kaufberatung Effektive Fliegenfallen für den Innen- und Außenbereich

Das typische Geräusch von Fliegen kann nicht nur die Nerven strapazieren. Fliegen können zu einer unangenehmen und unappetitlichen Plage werden, denn sie vermehren sich rasch und lassen sich auf nahezu allen Gegenständen, Möbelstücken und allem Essbaren nieder. Wenn du mit der herkömmlichen Fliegenklatsche nicht mehr viel ausrichten kannst, können verschiedene Fliegenfallen zum Einsatz kommen, damit du dich im Wohnraum und außerhalb auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten störungsfrei aufhalten kannst. In diesem Ratgeber stellen wir dir einige Fliegenfallen vor, die erschwinglich und leicht anzubringen sind – und dich effektiv bei der Bekämpfung der kleinen Störenfriede unterstützen.

Welche Typen von Fliegenfallen gibt es?

Fliegenfallen gibt es für den Innen- und Außenbereich. Je nach Einsatzgebiet stehen verschiedene Varianten von Fallen zur Auswahl, die sich in ihrer Funktionsweise unterscheiden.

Elektrische Fliegenfalle

Fliegenfalle mit Lockstoff

Klebestreifen-Fliegenfalle

Was sollte ich beim Kauf einer Fliegenfalle beachten?

Vor dem Kauf solltest du dir darüber im Klaren sein, wo du die Fliegenfalle einsetzen möchtest, denn das ist der relevanteste Aspekt in puncto Kaufentscheidung, denn nicht alle Fliegenfallen sind für jeden Anwendungsbereich gleichermaßen geeignet.

Für den Außenbereich sind Fliegenfallen mit Lockstoff zum Hängen empfehlenswert. Besonders umweltfreundlich sind Gefäße, die mit einem Lockstoff wieder aufgefüllt werden können. In Innenräumen bist du mit Leimfallen für die Zimmerdecke oder für Fensterscheiben gut bedient. Auch elektrische Fliegenfallen erfreuen sich für den Gebrauch innerhalb des Hauses großer Beliebtheit.

Weitere Kriterien können Preis-Leistungs-Verhältnis, Lieferumfang (mehrere Fallen, Aufhängung inklusive), Art des Lockstoffs und die Wirkdauer der Fliegenfallen sein. Letztere wird häufig vom Hersteller angegeben.

Um dir die Entscheidung für die passende Fliegenfalle, die ideal zu deinem Zweck passt, zu erleichtern, haben wir folgende Fliegenfallen genauer unter die Lupe genommen und die wichtigsten Daten zu den einzelnen Produkten in übersichtlichen Tabellen festgehalten.

Diese Fliegenfallen haben wir miteinander verglichen

Anzahl-Tipp Haimist 16 Fliegenfänger, Insektenfänger,Fliegenfalle umweltfreundlich,giftfrei Jetzt zu Amazon von Haimist 8,65€ Die klassischen Fliegenfallen Fliegenfallen zum Herausziehen für die Verwendung im Innen- und Außenbereich.

Einfach anzubringen und vielseitig verwendbar sind diese Fliegenfallen: Sie halten bis zu drei Monate, sind feuchtigkeitsbeständig und mit einem ungiftigen Kleber versehen. Du erhältst 16 Insektenfänger, die 60 Zentimeter lang sind und Fliegen, Fruchtfliegen, Mücken, Käfern, Motten und anderen fliegenden Insekten den Garaus machen.

Besonderheiten: Allrounder-Fliegenfalle

Marke: Haimist

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Hausfliegen, Schnaken, Mücken, Motten

Anwendungsbereich: Innen- und Außenbereich

Inkl. Aufhängung: ✅

Lieferumfang: 16 x Fliegenfänger

Preis-Leistungs-Tipp Aeroxon - Fenster Fliegenfalle - 16 Stück Jetzt zu Amazon von Aeroxon 8,85€ Die unauffällige Leimfalle zum Kleben Geruchlose und giftfreie Falle für Fliegen und Fruchtfliegen.

Fliegenfalle mit synthetischem Leim für die Verwendung im Innenbereich. Die transparenten Klebestreifen werden einfach auf die Fensterscheibe geklebt. Da Insekten durch Wärme und Licht angezogen werden, halten sie sich gerne am Fenster auf und werden dank der klebenden Fläche festgehalten. Der unauffällige Kunststoffstreifen mit Leim hat eine Wirkweise bis zu sechs Monaten und lässt sich rückstandslos entfernen.

Besonderheit: Wirkt bis zu 6 Monaten

Marke: Aeroxon

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Innenbereich

Anwendungsbereich: Fliegen, Fruchtfliegen

Inkl. Aufhängung: ✅

Lieferumfang: 16 x Fenster-Fliegenfalle

Hängende Fliegenfalle, die dank eines natürlichen Köders Fliegen anlockt. In den Beutel musst du lediglich Wasser und Köder hinzufügen, Deckel aufsetzen und an der gewünschten Stelle im Außenbereich aufhängen – eine effektive Methode, um rasch viele Fliegen loszuwerden. Der Behälter ist wasserdicht und UV-resistent und besteht aus robustem PP-Material.

Besonderheit: Einfach in der Handhabung

Marke: Taipintee

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Außenbereich

Anwendungsbereich: Fliegen, Mücken

Inkl. Aufhängung: ✅

Lieferumfang: 3 x Fliegenfalle

Hier erhältst du eine biologische Fliegenfalle mit Lockstoff, die über mehrere Monate wirkt und simpel in der Anwendung ist: Den Deckel abnehmen, Lockstoff und warmes Wasser in das Plastikgefäß geben und am gewünschten Ort aufhängen. Ideal für Terrasse, Balkon und Garten.

Besonderheit: Lange Wirkdauer

Marke: Dr. Stähler

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Außenbereich

Anwendungsbereich: Fliegen

Inkl. Aufhängung: ❌

Lieferumfang: 1 x Fliegenfalle

Leistungsstarker Fliegenvernichter mit UV-Lampen mit einer Reichweite von 25 Metern für den Innenbereich, der die Fliegen durch einen elektrischen Schock vernichtet. Sie sammeln sich in einer praktischen Auffangschale und können einfach entsorgt werden. Das Gerät ist CE-zertifiziert und wurde mit einem sicheren Schutzgitter ausgestattet. Mit dabei ist eine Metallkette, an der das Gerät aufgehängt werden kann.

Besonderheit: Nachhaltig

Marke: ASPECTEK

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Innenbereich

Anwendungsbereich: Fliegen, Moskitos

Inkl. Aufhängung: ✅

Lieferumfang: 1 x Insektenvernichter

Unkomplizierte und giftfreie Sofortlösung für Fliegen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon verspricht diese Fliegenfalle mit natürlichem Lockstoff, die eine Wirksamkeit von etwa fünf bis sechs Wochen hat. Die effektive Fliegenfalle ist besonders nachhaltig. Du kannst den Köder zum Nachfüllen separat bestellen und den Kunststoffbehälter wiederverwenden.

Besonderheit: Wiederverwendbar

Marke: Silva

Ungiftig: ✅

Geeignet für: Außenbereich

Anwendungsbereich: Fliegen

Inkl. Aufhängung: ✅

Lieferumfang: 1 x Fliegenfalle

Aus welchem Material bestehen Fliegenfallen?

Fliegenfallen mit Lockstoff bestehen ebenso wie klassische Klebestreifen-Fallen aus Kunststoff. Beide Varianten haben ein geringes Eigengewicht und lassen sich überall leicht anbringen. Bei den meisten Fliegenfallen ist eine Aufhängung im Lieferumfang mit dabei. Elektronische Modelle sind aus verschiedenen Materialien gearbeitet. Sie sind die robustesten Varianten unter den Fliegenfallen.

Wo kann ich eine Fliegenfalle nutzen?

Je nach Art der Fliegenfalle kann diese im Außenbereich und/oder im Innenbereich genutzt werden. Es sind Fliegenfallen erhältlich, die sowohl im Haus, als auch außerhalb des Wohnbereichs verwendet werden können. Dein Verwendungszweck entscheidet über die Wahl der Fliegenfalle. Angaben zum möglichen Verwendungsbereich der jeweiligen Fliegenfalle findest du in den Produktbeschreibungen der Hersteller. Während einige Fliegenfallen zum Hängen sehr vielseitig und flexibel zum Einsatz kommen können, sind Klebestreifen, die auf eine Fensterscheibe geklebt werden, nur für diesen Zweck bestimmt und können nicht an der Decke oder im Garten angebracht werden. Elektrische Fliegenfallen benötige eine Stromquelle und sind ausschließlich im Indoor-Bereich erlaubt.

Welche Fliegenfalle ist die beste Wahl für mich?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten, da die Wahl der passenden Fliegenfalle zum jeweiligen Einsatzort passen muss. Jede Fliegenfalle hat bestimmte Vor- und Nachteile. Für den Außenbereich sind Fliegenfallen (zum Hängen) mit Lockstoff empfehlenswert, die sehr effektiv sind und mit einer langen Wirkdauer punkten. Einige davon lassen sich sogar reinigen und wiederverwenden, indem du einfach einen neuen Lockstoff bestellst und den Behälter erneut damit befüllst. Damit schaffst du dir nicht nur störende Fliegen vom Hals, sondern tust auch der Umwelt etwas Gutes. Elektrische Fliegenfallen sind besonders effektiv und begeistern durch eine große Reichweite.

