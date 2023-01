Anzeige Schlafmaske Kaufberatung Die bequemsten Schlafmasken für ruhige Nächte

Mit einer Schlafmaske kannst du überall und jederzeit in den Schlaf finden, ohne dass dich störender Lichteinfall wach hält. Wir haben die besten Produkte im Vergleich.

Eine Schlafmaske ist ein wirksames Mittel, damit du leichter in den Schlaf findest. Sie schützt deine Augen großflächig vor Licht und besteht überwiegend aus weichem und gepolstertem Stoff, welcher lichtundurchlässig ist und sich angenehm an deine Gesichtsform anpasst. Ein verstellbares Gummiband sorgt dafür, dass du die Schlafmaske nachts nicht verlierst. Eine perfekt sitzende Schlafmaske sollte kaum spürbar sein und dich außerdem keinesfalls einschränken. Einige Schlafmasken werden in Kombination mit Ohrstöpseln geliefert, sodass du auch vor Geräuschen geschützt bist und wirklich nichts deinen Schlaf mehr stören kann.

Wann ist eine Schlafmaske besonders sinnvoll?

Eine Schlafmaske ist immer dann besonders nützlich, wenn es darum geht, deine Schlafqualität zu verbessern. Sie schützt vor Licht und ermöglicht es dir auch bei Helligkeit besser einzuschlafen und durchzuschlafen. Sie ist vor allem ein hilfreicher Begleiter bei:

langen Reisen

Jetlag

Lichtempfindlichkeit

Personen, die unter Migräne und damit verbundenen Einschlafschwierigkeiten leiden

müden und brennenden Augen

Massagen oder anderen Wellnessangeboten, um die Entspannung zu fördern

Auch bei speziellen Veranstaltungen wie zum Beispiel beim Hörtheater oder in Schlafkonzerten ist eine Schlafmaske fördernd zur Schärfung der restlichen Sinne.

Worauf sollte beim Kauf einer Schlafmaske geachtet werden?

Beim Kauf einer Schlafmaske solltest du auf ein angenehmes und weiches Material achten, welches lichtundurchlässig ist und sich gleichzeitig an deine Gesichtsform anschmiegt. Baumwolle oder Seide fühlen sich besonders angenehm auf der Haut an und werden deshalb am häufigsten bei Schlafmasken verwendet. Der Tragekomfort sollte an oberster Stelle stehen, denn schließlich willst du die Schlafmaske gegebenenfalls die ganze Nacht über tragen können. Hierfür ist natürlich auch die passende Größe ein wichtiger Punkt, welcher nicht vernachlässigt werden darf. Eine Schlafmaske, welche sowohl von Männern als auch Frauen getragen werden kann, lässt sich flexibel einsetzen und ist deshalb besonders praktisch.

Um dir die Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte unter anderem danach bewertet, wie gut sie in puncto Tragekomfort, Qualität des Materials und Größe abschneiden. Insgesamt können fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Produkt das jeweilige Kriterium erfüllt, desto mehr Sterne erhält es.

Tragekomfort

Für einen angenehmen Tragekomfort sollte die Schlafmaske angenehm sitzen, sich an die Gesichtsform anpassen und größenverstellbar sein. Für einen besonders komfortablen Sitz ist die Augenpartie ausgespart, wodurch kein Druck auf die Augen ausgeübt wird.

Qualität des Materials

Das Material einer Schlafmaske sollte hautfreundlich, weich und anschmiegsam sein und für ein angenehmes Tragegefühl sorgen. Außerdem sollte es aus mehreren Schichten bestehen und Licht vollständig abschirmen.

Größe

Damit dich eine Schlafmaske effektiv vor Licht schützt, muss sie großflächig um die Augenpartie anliegen und keinen Spalt frei lassen, durch welchen Lichtstrahlen dringen könnten. Die Größe sollte sich verstellen lassen, denn schließlich besitzt nicht jeder den gleichen Kopfumfang.

Diese Schlafmasken haben wir miteinander verglichen

Diese Schlafmaske besteht zu 100 Prozent aus Seide und blockiert nach dem Aufsetzen vollständig das Licht von Außen. Der weiche Riemen ist vollständig verstellbar, sodass du die Schlafmaske perfekt justieren kannst. Sie eignet sich für den Gebrauch auf langen Reisen, als Schlafhilfe beim Camping, beim Mittagsschlaf auf dem Sofa oder für den Powernap im Büro. Damit dir die Schlafmaske lange erhalten bleibt, solltest du sie in lauwarmem Wasser von Hand waschen und an der Luft trocknen.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Material: Seide

Maße: Keine Angabe

Verschluss: Ohne Verschluss

Waschmaschinengeeignet: ❌

Vertiefte Augenhöhlen: ❌

Mit dieser Schlafmaske kannst du Licht vollständig abschirmen, schneller einschlafen und so für eine bessere Schlafqualität sorgen. Die Schlafmaske besteht aus weicher, atmungsaktiver Baumwolle und ist mit einem elastischen sowie stufenlos verstellbaren Band versehen. Dank des Dreiecksflügel-Designs wird ein Verrutschen der Schlafmaske verhindert und gleichzeitig wird Druck von Augen und Kopf genommen. Über der Nase befindet sich ein Biegeknorpel, welcher die Maske dichter und bequemer zu tragen macht.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle

Maße: 10 x 20 cm

Verschluss: Ohne Verschluss

Waschmaschinengeeignet: ❌

Vertiefte Augenhöhlen: ❌

Die lustige Schlafmaske im Frosch-Design eignet sich hervorragend als originelles Geschenk für Menschen, die viel auf Reisen sind oder gerne Mittagsschlaf machen. Sie ist mit zwei großen Augen ausgestattet, die sich verstellen lassen und so unterschiedliche Gesichtsausdrücke darstellen können. Der weiche Stoff schmiegt sich angenehm an das Gesicht an. Dank des Haltebands mit Gummi lässt sich die Maske einfach anziehen und abnehmen.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Material: Baumwolle, Polyester

Maße: 10 x 20 cm

Verschluss: Ohne Verschluss

Waschbar: Keine Angabe

Vertiefte Augenhöhlen: ❌

Diese Schlafmaske besitzt ein ultradünnes Design und eignet sich aufgrund des geringen Packmaßes deshalb hervorragend als Schlafunterstützung auf Reisen. Der weiche Riemen lässt sich stufenlos verstellen und sorgt für einen angenehmen und festen Sitz der Schlafmaske. Sie eignet sich sowohl für Seiten- als auch für Rücken- oder Bauchschläfer. Dank der Aussparung der Augen und dem Memory-Schaum sitzt die Schlafmaske fest, ohne Druckstellen zu hinterlassen oder nach einer Weile unangenehm zu drücken.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Material: Seide

Maße: Keine Angabe

Verschluss: Ohne Verschluss

Waschmaschinengeeignet: ❌

Vertiefte Augenhöhlen: ✅

Diese Schlafmaske ist mit präzisen Nähten versehen, welche gleichmäßige Linien erzeugen, eine angenehme Passform ermöglichen und eine lange Haltbarkeit der Schlafmaske garantieren. Damit sie bei jeder Kopfform komfortabel und ohne zu verrutschen sitzt, ist die Maske mit einem formbaren Memory-Schaum und einem verstellbaren Halteband ausgestattet. Zur Reinigung solltest du die Schlafmaske von Hand und nicht in der Waschmaschine waschen, da der Memory-Schaum sonst leiden könnte.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐

Material: Seide

Maße: 10 x 23 cm

Verschluss: Ohne Verschluss

Maschinenwaschbar: ❌

Vertiefte Augenhöhlen: ✅

Diese Schlafmaske besitzt eine auf das Gesicht zugeschnittene Passform und ist mit stufenlos verstellbaren Augenpolstern ausgestattet. Dadurch entstehen auch nach langem Tragen keinerlei Druckstelle und kein Engegefühl. Die Schlafmaske eignet sich perfekt für dich, falls du keine Möglichkeit hast dein Schlafzimmer komplett zu verdunkeln oder wenn du regelmäßig tagsüber einen Powernap machst. Aber auch auf Reisen oder fürs Camping ist eine Schlafmaske der ideale Begleiter.

Tragekomfort: ⭐⭐⭐⭐⭐

Qualität des Materials: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: ⭐⭐⭐⭐⭐

Material: Velours, Kunststoff

Maße: Keine Angabe

Verschluss: Klettverschluss

Waschmaschinengeeignet: ✅

Vertiefte Augenhöhlen: ✅

Welche Schlafmaske eignet sich für Seitenschläfer?

Schlafmasken mit einem festen Band eignen sich vor allem für Seitenschläfer, denn Schlafmasken mit Gummizügen neigen bei Seitlage zum Verrutschen. Ebenfalls wichtig ist, dass du bei langen Haaren darauf achtest, Schlafmasken ohne Klettverschluss zu wählen, da sich deine Haare darin verfangen könnten.

Welche Effekte haben Schlafmasken?

Schlafmasken haben den Effekt, dass durch das Abschirmen von Licht dafür gesorgt wird, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Melatonin ist ein wichtiges Schlafhormon, welches den Schlafrhythmus beeinflusst und dich müde werden lässt, wodurch du leichter in den Schlaf findest. Nimmt die Helligkeit zu, stoppt die Melatonin-Ausschüttung, die Cortisol-Produktion nimmt zu und du wirst wieder munter.

Aus welchem Material besteht eine Schlafmaske?

Das Außenmaterial von Schlafmasken besteht häufig aus Baumwolle oder Seide. Im Inneren befinden sich meist mehrere atmungsaktive Schichten Stoff, welche für eine angenehme Polsterung und eine hohe Blickdichte sorgen. Einige Schlafmasken sind mit Memory-Schaum ausgestattet, welcher sich dem Gesicht anpasst, und verfügen über Aussparungen der Augen, um diese von möglichem Druck zu entlasten.

Mit einer Schlafmaske kannst du auch tagsüber überall einen Mittagsschlaf einlegen, auch wenn du keine Möglichkeit hast für Dunkelheit um dich herum zu sorgen. Schlafmasken können Licht zu 100 Prozent abhalten und dich so beim Einschlafen unterstützen. Dank des kleinen Packmaßes und des sehr geringen Gewichts kannst du eine Schlafmaske problemlos in der Hosentasche, im Rucksack oder in der Handtasche bei dir tragen.