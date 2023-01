Anzeige Abflusssieb Kaufberatung Die nützlichsten Abflusssiebe für Küche und Bad

Ein Abflusssieb kann dir den Alltag sehr erleichtern, denn es verschont deinen Abfluss vor dem regelmäßigen Verstopfen, während es niedrige Anschaffungskosten hat und leicht zu handhaben ist.

Worin unterscheiden sich verschiedene Abflusssiebe?

Abflusssiebe können sich nicht nur im Material, sondern auch in der Form und der Art der Befestigung unterscheiden. Die klassischen Abflusssiebe bestehen aus rostfreiem Edelstahl, besitzen eine stabile Form und eine an den Ausguss angepasste Form, sodass sie sich unkompliziert einsetzen lassen und nicht verrutschen können. Andere, flache Abflusssiebe, welche aus Silikon bestehen, sind mit Noppen oder Saugnäpfen versehen, welche ein Verrutschen des Ausgusses verhindern. Eine weitere Form von Abflusssieben sind Einmal-Abflussiebe, welche nach dem Gebrauch weggeschmissen werden. Diese bestehen in der Regel aus Vliesstoff und sind mit einer doppelseitigen Klebefläche versehen. Alle Abflusssiebe, außer die mit Saugnäpfen, lassen sich auf allen Oberflächen verwenden.

Worauf sollte ich beim Kauf eines Abflusssiebes besonders achten?

Beim Kauf eines Abflusssiebes solltest du darauf achten, dass es die zu deinem Abfluss passende Größe besitzt. Im Normalfall können Abflusssiebe sowohl für die Dusche, die Badewanne oder das Küchenwaschbecken verwendet werden. Jedoch kann nicht jedes Abflusssieb für jede Form von Abfluss verwendet werden. Du solltest außerdem darauf achten, dass ein Abflusssieb für die Küche hitzebeständig ist. Möchtest du das Sieb nicht von Hand reinigen, kannst du ein spülmaschinenfestes Abflusssieb kaufen.

Um dir die Entscheidung für ein geeignetes Abflusssieb zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Anwendung, Langlebigkeit und Reinigung genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne werden vergeben.

Anwendung

Ein Abflusssieb ist meist einfach in der Anwendung. Besonders unkompliziert sind Abflusssiebe, welche in den Ausguss gelegt werden und nicht erst befestigt werden müssen. Manche Materialien sind jedoch nicht so einfach zu befestigen und benötigen ein paar Handgriffe, um installiert zu werden.

Langlebigkeit

Nachhaltigkeit ist ein immer wichtigerer Punkt, der die Kaufentscheidung beeinflusst. Langlebige Produkte sind überwiegend umweltfreundlich, während du dir gleichzeitig Kosten durch eine einmalige Anschaffung sparen kannst. Abflusssiebe aus Edelstahl müssen zum Beispiel kaum ersetzt werden, während Abflusssiebe aus Silikon oder Kunststoff nicht ganz so langlebig sind und sich nach einer gewissen Zeit unschön verfärben können.

Reinigung

Eine schnelle und effiziente Reinigungsmöglichkeit von Abflusssieben erleichtert den Alltag ungemein. Abflusssiebe aus Edelstahl sind besonders hygienisch und können zur Reinigung auch in die Spülmaschine gegeben werden. Einmal-Abflusssiebe müssen gar nicht gereinigt werden, sind aber ebenfalls sehr hygienisch in der Anwendung, da sie einfach ausgetauscht und entsorgt werden.

Diese Abflusssiebe haben wir für dich verglichen

Dieses Abflusssieb besitzt eine hohe Säurebeständigkeit und filtert zuverlässig feste Partikel aus dem Wasser, bevor sie in den Abfluss gelangen. Durch das nahtlose Design lässt es sich einfach und schnell reinigen und sieht danach wieder aus wie neu. Es kann in der Dusche oder der Badewanne verwendet werden, um Haare aufzufangen und sorgt im Küchenwaschbecken dafür, dass keine Essensreste den Abfluss verstopfen. Das Abflussieb wird in einem praktischen Dreier-Set geliefert und ist sofort einsatzbereit.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 30 g

Größe: 7,6 x 3,5 x 0,7 cm

Marke: ENXINYI

Material: Edelstahl

Anzahl: 3

Befestigungsart: Einlegesieb

Das Abflusssieb mit Saugnäpfen Abflusssieb mit einer Größe von 14 x 14 Zentimetern, geeignet für Waschbecken mit glatten Oberflächen aus Glas oder Fliesen.

Mit diesem Abflusssieb aus Silikon kannst du deine Abflüsse vor der groben Verschmutzung und so vor dem Verstopfen schützen. Es fängt Speisereste, Haare oder andere festen Bestandteile auf, sodass du diese ganz einfach entfernen kannst. Das Sieb besitzt vier Saugnäpfe auf der Unterseite, welche für eine feste Fixierung auf allen Ebenen und glatten Untergründen wie Glas, Fliesen oder Keramik sorgen. Es wird im Set bestehend aus vier Abflusssieben in zwei verschiedenen Farben geliefert.

Anwendung: ⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 130 g

Größe: 14 x 14 cm

Marke: CCLKHY

Material: Silikon

Anzahl: 4

Befestigungsart: Saugnäpfe

Das Abflusssieb aus Edelstahl kann universell eingesetzt werden und wird dank des optimalen Gewichtes nicht weggeschwemmt. Egal ob in der Dusche, der Badewanne oder im Spülbecken, das Abflusssieb hält Haare, Essensreste und anderen festen Schmutz vom Abfluss fern. Das rostfreie Material ist langlebig und leicht zu reinigen, sodass bei einer regelmäßigen Reinigung keinerlei Gerüche entstehen. Es wird im Zweier-Set geliefert und ist mit allen Standardabflüssen kompatibel.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 20 g

Größe: 7,2 x 7,2 x 1 cm

Marke: Kitchen Helpis

Material: Edelstahl

Anzahl: 2

Befestigungsart: Einlegesieb

Dieses Abflusssieb aus Silikon eignet sich für Abflusssiebe mit einer Größe von höchstens zwölf Zentimetern und lässt sich in Sekundenschnelle installieren. Es wird einfach auf den Ausguss der Spüle oder über den Duschabfluss gelegt und bleibt dank der rutschfesten Noppen auf der Unterseite einfach liegen. Dank des robusten Materials aus langlebigem Silikon ist das Abflusssieb nicht verformbar, sondern behält seine ursprüngliche Form. Es lässt sich einfach und unkompliziert unter fließendem Wasser reinigen.

Anwendung: ⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 209 g

Größe: 13,7 x 13,7 x 0,3 cm

Marke: Gotega

Material: Silikon

Anzahl: 5

Befestigungsart: Einlegesieb mit Gumminoppen

Dieses Abflusssieb besteht aus rostfreiem Edelstahl und verhindert das Verstopfen von Abflüssen in Küche und Bad. Es kann für beinahe jeden Abfluss verwendet werden und ist besonders einfach in der Anwendung. Zur Reinigung kann das Abflusssieb einfach in die Spülmaschine gegeben werden. Das feine Netz fängt Schmutzpartikel oder Haare auf, während das Wasser weiterhin problemlos hindurchfließen kann.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 40 g

Größe: 7,5 x 7,5 x 1,5 cm

Marke: ILLUVA

Material: Edelstahl

Anzahl: 2

Befestigungsart: Einlegesieb

Dieses Abflusssieb besteht aus weichem Vliesstoff und wird durch eine selbstklebende Fläche über dem Abfluss festgeklebt. Der starke und wasserfeste Kleber gibt dem Sieb über mehrere Wochen Halt. Es eignet sich für alle Oberflächen und kann nach dem Gebrauch im Müll entsorgt werden. Das Abflusssieb hält Haare und anderen Schmutz ab und lässt sich, sobald es voll ist, ganz einfach entfernen. Dank des doppelseitigen Klebers ist das Abflusssieb einfach und schnell anzubringen. Ein Sieb hält bis zu zwei oder drei Wochen und eignet sich für Abflüsse aller Art mit einem Durchmesser von bis zu acht Zentimetern. Das Set besteht aus einem Pack mit 30 Einweg-Abflusssieben.

Anwendung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Langlebigkeit: ⭐⭐⭐

Reinigung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Gewicht: 50 g

Größe: 9 x 9 cm

Marke: Puikos

Material: Kunststoff

Anzahl: 30

Befestigungsart: Klebefläche

Wie reinige ich ein Abflusssieb?

Ein Abflusssieb sollte nach jeder Nutzung des Waschbeckens oder der Dusche gereinigt werden. Dabei solltest du Schmutz oder Haare entfernen und entsorgen und das Sieb in regelmäßigen Abständen unter fließendem Wasser abspülen. Einige Modelle von Abflusssieben können auch zur Reinigung in die Spülmaschine gegeben werden.

Welchen Vorteil bringt ein Abflusssieb?

Ein Abflusssieb ermöglicht es dir auf effiziente und nachhaltige Art und Weise einen Abfluss freizuhalten. Gleichzeitig ist es günstig, meist sehr langlebig und kann einfach und schnell gereinigt werden. Es fängt Haare, Küchenreste oder anderen Schmutz auf, sodass du diese im Müll entsorgen kannst. Verstopfte Abflussrohre sind so bald Geschichte und auch aufwendige Reparaturen aufgrund übergelaufener Waschbecken kannst du mit einem Abflusssieb vermeiden.

Wie entferne ich Haare aus einem verstopften Abfluss?

Um einen mit Haaren verstopften Abfluss wieder freizubekommen, kannst du, je nachdem wie stark ein Abfluss verstopft ist, zuerst einige Haare mit einer Pinzette oder Zange entfernen. Solltest du nicht alle Haare erreichen, kannst du mit einem Pömpel und dem damit erzeugten Druck versuchen den Abfluss freizubekommen. Anschließend kannst du Natron oder Essig in den Abfluss geben und eine Stunde lang einweichen lassen, um die restlichen Haare aufzulösen. Sollte der Abfluss noch immer nicht frei sein, kannst du zu einem Abflussreiniger greifen und anhand der Gebrauchsanweisung anwenden.

