Fahrradschloss Kaufberatung Mit diesen Fahrradschlössern sicherst du dein Zweirad und andere Gegenstände

Fahrradfahren macht Spaß, hält fit, spart Geld und ist gut für die Umwelt. Daher nutzen immer mehr Menschen das Fahrrad nicht nur in ihrer Freizeit für entspannte Touren in die Natur, sondern auch als sportliche Betätigung und als Transportmittel für den Weg in die Arbeit. Wie oft und zu welchem Zweck du dein Fahrrad nutzt, bleibt dir überlassen. Fest steht: Du benötigst in jedem Fall ein Fahrradschloss, um dein Bike vor Diebstahl zu schützen. Wir haben in diesem Ratgeber einige der Topmodelle unter den Fahrradschlössern im Überblick, die sicher, robust und langlebig sind und dafür sorgen, dass Langfinger keine Chance haben.

Wie funktioniert ein Fahrradschloss?

Die Funktionsweise eines Fahrradschlosses ist denkbar einfach, aber sehr wirkungsvoll. Ein solches Schloss besteht aus zwei Komponenten, dem Schlosskörper und dem Befestigungselement. Der Schlosskörper ist das Verriegelungssystem, das je nach Schlosstyp entweder via Schlüssel oder Zahlencode gesichert wird. Das Befestigungselement ist für die Sicherheit zuständig. Hier kann es sich um einen Bügel, eine Stahlkette, ein Stahlseil oder eine starre Gelenkkonstruktion handeln.

Welche Typen von Fahrradschlössern gibt es?

Fahrradschlösser werden in verschiedene Schlosstypen unterteilt, die sich für verschiedene Zwecke eignen und spezifische Vorzüge haben. Unterschieden werden:

Kabelschloss/Spiralschloss: flexibel und lang

Faltschloss: sehr kompakt in der Größe

Kettenschloss: schwer zu transportieren, flexibel einsetzbar

Bügelschloss: begrenzt verwendbar, bieten höchste Sicherheit

Was sollte ich beim Kauf eines Fahrradschlosses beachten?

Die Auswahl an Fahrradschlössern in verschiedenen Preiskategorien ist groß, was die Entscheidung für das passende Schloss nicht ganz einfach macht. Zu den wichtigsten Kriterien, die du berücksichtigen solltest, gehören Schlosstyp, Sicherheit, Material, Halterung und Transport, Ausstattung und flexible Verwendungsmöglichkeiten.

Nicht nur für einen Schlosstyp musst du dich entscheiden, sondern auch für deine bevorzugte Art des Verschlusses. Hier stehen dir zwei Varianten zur Verfügung: Zahlencode oder Schlüssel. Dabei solltest du darauf achten, wie viele Schlüssel im Lieferumfang mit dabei sind und ob diese im Falle eines Verlusts nachbestellt werden können.

In der Regel bestehen Fahrradschlösser aus Stahl. Worin die verschiedenen Schlösser variieren, ist die Stärke, die meist in Millimeter angeben ist, und die Verarbeitungsqualität. Eine Ummantelung mit einem UV-resistenten Material, das dein Fahrrad vor Kratzern bewahrt, ist ratsam und erhöht die Langlebigkeit. Das Gewicht ist nicht zu unterschätzen und könnte ein weiterer Aspekt bei deiner Entscheidung sein.

Manche Fahrradschlösser werden inklusive einer Halterung geliefert, die bequem am Fahrrad befestigt werden kann.

Um dir deine Entscheidung zu erleichtern, haben wir die folgenden Produkte in den Aspekten Flexibilität und Ausstattung genauer unter die Lupe genommen und bewertet. Dabei können bis zu fünf Sterne vergeben werden. Je besser ein Merkmal erfüllt ist, desto mehr Sterne erhält es.

Flexibilität

Während ein Bügelschloss nur als Schloss für ein Fahrrad zur Anwendung kommen kann, ist ein Kettenschloss multifunktional verwendbar und bietet damit mehr Flexibilität in der Handhabung. Dieses kann bei Bedarf auch zur Sicherung von Türen, Toren, Kinderwagen, Grill und anderen Gegenständen zum Einsatz kommen. Angesichts dessen haben wir diese Schlösser mit fünf Sternen bewertet. Im Falle, dass du ausschließlich ein Fahrradschloss zum Sichern deines Fahrrads suchst, kannst du diesen Aspekt bei deiner Kaufentscheidung vernachlässigen.

Ausstattung

Fahrradschloss ist nicht gleich Fahrradschloss: Einige Produkte verfügen über praktische Ausstattungsmerkmale, die den Komfort erhöhen, nutzerfreundlich und praktisch sind. Hierzu zählen Schlossabdeckung, Schlüssel mit integriertem LED-Licht, Halterung mit Reflektoren, mehrere Schlüssel, Klapperschutz und vieles mehr.

Diese Fahrradschlösser haben wir miteinander verglichen

Faltschloss mit Halterung, die einfach am Fahrradsattelrohr befestigt werden kann. Der Schlosskörper ist aus gehärtetem Stahl gearbeitet, das rostfreie Gelenk aus hochfester Stahllegierung ist unzerbrechlich. Ausgeklappt hat das Faltschloss eine Länge von 85 Zentimetern und eignet sich zum Abschließen von bis zu drei Fahrrädern. Dank der Kunststoffabdeckung ist dein Fahrrad vor Kratzern geschützt. Du sicherst dein Faltschloss durch eine vierstellige Passwortkombination.

Flexibilität: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 12 x 6 x 4,5 cm

Material: Stahl, Zink (pulverbeschichtet)

Schlosstyp: Faltschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ✅

Geeignet für: Fahrräder

Marke: XIQI

Gewicht: 0,74 kg

Ausgestattet mit einem textilen UV-Schutz aus Nylon ist das Kettenschloss mit fünfstelligem Passwort besonders langlebig. Die sieben Millimeter starke und 83 Zentimeter lange Kette aus gehärtetem Stahl kann multifunktional zum Einsatz kommen. Neben Fahrrädern kannst du mit dem Schloss auch andere Gegenstände wie Motorroller oder Grill gegen Diebstahl sichern.

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Größe: 83 x 4 x 4 cm

Material: Legierter Stahl

Schlosstyp: Kettenschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ❌

Geeignet für: Fahrrad, Roller, Tor, Kinderwagen, Werkzeugwagen, Grill und vieles mehr

Marke: SPGOOD

Gewicht: 0,75 kg

Das Fahrradschloss mit dem ABUS-Sicherheitslevel 15 besteht aus gehärtetem Stahl, die flexiblen Gelenke wurden verstärkt (Link-Protection-Shield) und sollen sogar Säge-Attacken standhalten. Dank der Ummantelung mit Soft-Touch bleibt dein Fahrrad vor Kratzern verschont. Das in Deutschland gefertigte Fahrradschloss misst eine Länge von 85 Zentimetern und kommt inklusive einer Halterung, einer Code-Card mit Schlüsselnummer und zwei Schlüsseln (ein Schlüssel mit LED).

Flexibilität: ⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 22,4 x 7,1 x 3,3 cm

Material: Gehärteter Stahl

Schlosstyp: Faltschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ✅

Geeignet für: Fahrrad, E-Bike

Marke: ABUS

Gewicht: 1,58 kg

Vielseitig verwendbares Fahrradschloss aus rostfreiem Stahl mit einer strapazierfähigen Nylon-Ummantelung, die dein Fahrrad vor Kratzern schützt und UV-beständig ist. Der verstärkte Schließmechanismus (SafeSecure-Verschluss) und die gehärteten Carbon-Stahlkettenglieder sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Aufgrund der Länge von 90 Zentimetern kannst du damit nicht nur Fahrräder vor Diebstahl sichern, sondern auch andere Gegenstände wie Kinderwagen, Roller oder Grill. Das Schloss wird in mehreren Farben angeboten.

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐

Größe: Länge: 90 cm

Material: Legierter Stahl

Schlosstyp: Kettenschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ❌

Geeignet für: Fahrrad, E-Bike, Roller, Kinderwagen und vieles mehr

Marke: Nextcover

Gewicht: 0,9 kg

Das Fahrradschloss mit Halterung besteht aus gehärtetem Stahl (16 Millimeter) und bietet doppelten Diebstahlschutz: Zusätzlich zum Bügelschloss ist ein 1,2 Meter langes geflochtenes Stahlseil Teil des Lieferumfangs, das an der Querstange fixiert und damit ein Aufhebeln verhindern kann. Geeignet ist es für Fahrräder, E-Bikes und Scooter. Mitgeliefert werden drei Schlüssel.

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐⭐

Größe: 24 x 17,7 x 4,8 cm

Material: Gehärteter Stahl

Schlosstyp: Bügelschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ✅

Geeignet für: Fahrrad, E-Bike, Scooter

Marke: SIGTUNA

Gewicht: 1,41 kg

Alle tragenden Teile des Verriegelungsmechanismus, Gehäuse und Kette sind aus einem speziell gehärteten, hochwertigen Stahl. Das Kettenschloss mit einer Länge von 85 Zentimetern ist in mehreren Farben, Längen und Set-Varianten erhältlich. Entsperrt wird es mit einem Schlüssel (zwei Stück im Lieferumfang enthalten). Der Textilschlauch bietet Schutz vor Lackschäden.

Flexibilität: ⭐⭐⭐⭐⭐

Ausstattung: ⭐⭐⭐⭐

Größe: 85 x 10 x 4,4 cm

Material: Legierter Stahl

Schlosstyp: Kettenschloss

Inkl. Fahrradhalterung: ❌

Geeignet für: Fahrrad, Tür, Tor, Grill, Kinderwagen und vieles mehr

Marke: ABUS

Gewicht: 1,6 kg

Wozu kann ein Fahrradschloss genutzt werden?

Mit einem Fahrradschloss kannst du dein Fahrrad vor Diebstahl sichern. Je nach Schlosstyp können auch nur einzelnen Bauteile wie der Akku eines E-Bikes gesichert werden und auch andere Gegenstände wie Kinderwagen, Scooter, Motorroller, Grill und viele mehr. Auch zum Verschließen von Toren und Türen sind Fahrradschlösser geeignet und kommen häufig zum Einsatz.

Welches Fahrradschloss ist besonders diebstahlsicher?

Als besonders sicher gegen Diebstahl gelten starre Bügelschlösser, die eine U-Form besitzen und aus speziellem, gehärtetem Stahl gefertigt sind. Vonseiten der Polizei und Versicherungen wird diese Fahrradschloss-Variante mit höchstem Sicherheitsfaktor empfohlen.

Welchen Vorteil bietet ein Zahlenschloss?

Der Vorteil eines Zahlenschlosses liegt klar auf der Hand: Nur du kennst den Code und musst keinen Schlüssel mitführen, der verloren gehen könnte. Für den Fall, dass du den Zahlencode vergessen solltest, ist es ratsam, ihn zu notieren, damit du im Notfall nachsehen kannst.

Muss ein Fahrradschloss gepflegt werden?

Damit du lange Freude an deinem Fahrradschloss hast und es zu keinem klemmenden Schließzylinder oder anderen Defekten kommt, solltest du das Schloss in regelmäßigen Abständen von Staub und Schmutz befreien und ein paar Tropfen Öl in den Zylinder träufeln.

Fahrräder und E-Bikes sollten ausreichend gesichert werden, sobald du sie in einem öffentlichen Raum parkst, um einen Diebstahl zu erschweren bzw. zu verhindern. Ein sicheres Fahrradschloss ist hier die Lösung. Die robusten Schlösser werden in einer Vielzahl an Varianten angeboten und können teilweise multifunktional eingesetzt werden. Welches das ideale Fahrradschloss für dein geliebtes Zweirad ist, verraten wir dir in diesem Artikel.