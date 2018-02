Zu Hause trainieren: Die 10 wichtigsten Tipps fürs eigene Home Gym

Ein Heim-Studio klingt nach Luxus, klar. Dieser Luxus kann allerdings auch günstig sein. Sie brauchen keine Premium-Ausstattung. Als Basis genügen 1 Langhantel, 2 verstellbare Kurzhanteln, Gewichte (jeweils 2-mal 10, 5, 2,5 und 1,25 Kilo) und 1 Hantelbank. Ein teures Rack brauchen Sie meist nicht. Warmlaufen können Sie sich ebenso gut vor der Tür. Alternativ können Sie dort auch seilspringen. Bei den Kosten rechnen Sie so: Ein durchschnittlicher Beitrag im Fitnessstudio von 40 Euro im Monat summiert sich in 2 Jahren auf satte 960 Euro. Mit der Summe können Sie sich bereits ein ordentliches Homegym zulegen — und viel länger nutzen. Fitness- Fachmann Dotzauer: "Achten Sie dabei jedoch unbedingt auf qualitativ hochwertige Tools, am besten von renommierten Marken. Und prüfen Sie auch, welche Produkte kommerzielle Fitnessstudios verwenden." Grund: je minderwertiger die Qualität, desto kurzlebiger die Tools. Sparfüchse suchen nach gebrauchten Tools in Kleinanzeigen oder überreden einen Kumpel zum Splitten der Anschaffung. So haben Sie auch gleich einen Partner fürs Training zu Hause.

Okay, beim Training schwitzt man nun mal. Wäre danach nur nicht dieses nervige Putzen. Beugen Sie stinkenden Schweißpfützen vor, indem Sie Handtücher unter Ihren Körper legen, genau wie in einem kommerziellen Fitnessstudio. Wollen Sie gegen eventuelle Ausrutscher auf Nummer sicher gehen, setzen Sie flüssigkeitsstoppende Gummimatten ein. Kleidungs-Tipp: Baumwolle hat in der Sportgarderobe nichts verloren. Besser: atmungsaktive Klima-Textilien. Jetzt ging doch ein Tropfen daneben? Schwamm drüber!

Immer dieselben Trainingsgeräte in immer demselben Raum. Dazu begrenzt Ihr Equipment auch noch die Übungsauswahl. Da hilft nur: Abwechslung! Schließlich sind keine Tools der Welt so vielseitig wie die Kurzhantel und die Langhantel. Stecken Sie also in jeden neuen Trainingsplan frische Übungen, die Sie noch nie gemacht haben. Ohnehin sollten Sie Ihren Plan alle 4 bis 6 Wochen umbauen. Schrauben Sie zusätzlich an den Methoden, an Satz- und Wiederholungszahlen sowie an der Pausenlänge. Für noch mehr Abwechslung sorgt eine Erweiterung Ihres Arsenals, etwa durch Dehnbänder, Tubes oder Schlingentrainer. Was Sie zudem am Ball bleiben lässt? Erfolgserlebnisse, die süchtig machen. Dotzauer: "Viele Hobby-Sportler geben auf, weil sie keine Fortschritte sehen. Führen Sie daher ein Trainings-Protokoll, um darin Ihre Leistungen festzuhalten." Wenn Sie sehen, dass Sie beim nächsten Training mehr Gewicht schaffen, dann erhalten Sie einen Motivationsschub.

Fürs Training zu Hause brauchen Sie nicht viel Platz © FXQuadro / Shutterstock.com

Wie motiviere ich mich zum Training zu Hause?

Ein Motivations-Tief trifft jeden mal. Davor bewahrt Sie eine professionelle Atmosphäre im Homegym. Ein Klassiker ist das fast schon obligatorische Arnie-Poster, außerdem ein Monitor für Motivations-Clips in Endlosschleife und Lautsprecher mit ordentlich Bums. Sie trainieren am liebsten in Boxershorts oder im Schlaf-Shirt? Kein Problem! Im Homegym ist alles erlaubt. "Es hilft, in einer Umgebung zu trainieren, in der Sie sich wohlfühlen. Auch ein zielorientierter Trainingspartner motiviert ungemein", sagt Experte Dotzauer. Ein Grund mehr, einen Kumpel zum Workout einzuladen. Doch überlegen Sie ganz genau, wer Sie auch mal zwingen kann, die berühmte Extra-Wiederholung durchzuziehen. Überlegen Sie auch, was Sie in der Vergangenheit motiviert hat — etwa der Gedanke an die Liebste oder ein optisches Vorbild wie ein Fitness-Model. Genau daran sollten Sie im fiesesten Satz denken. So bringen Sie ihn sauber zu Ende.

Wie kontrolliere ich mein Training?

In Ihrem Home Gym ist kein Trainer, der Fehler erkennt und korrigiert. Daher sollten Sie sich unbekannte Übungen vorher in Internet-Videos anschauen — und zwar in solchen von ausgewiesenen Fitness-Profis, nicht von irgendeinem Gym-Kasper. Die Bewegungen üben Sie dann trocken, also mit wenig Gewicht, ein. Dotzauer: "Vielen Coaches können Sie zudem Videos von Ihrer Ausführung schicken. Im Anschluss erhalten Sie zielgerichtetes Feedback." Auf jeden Fall gehört ein großer Spiegel in ein starkes Home Gym. Damit können Sie sich selbst korrigieren — und zwischen den Sätzen posen. Außerdem wirkt ein Raum damit größer. Nach dem Training ist dann auch ein Selfie drin. Das kann Ihnen im Home Gym ohnehin niemand verbieten.

10 effektive Übungen für das Training zu Hause